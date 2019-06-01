親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

掛著中國兵力圖… 亞洲安全峰會惹議

2019-06-01 16:24世界日報 中國新聞組／北京1日電

亞洲安全峰會會場掛中國國內兵力部署圖，中方交涉後撤除 歐新社
亞洲安全峰會會場掛中國國內兵力部署圖，中方交涉後撤除 歐新社
分享
香格里拉對話會(香會，又稱亞洲安全峰會)5月31日在新加坡開幕，通往會場的通道上掛滿了中國國內各地兵力部署圖，山東、福建、遼寧、上海、廣東皆有。中國代表團注意此現象後迅速和主辦方英國國際戰略研究所(IISS)進行交涉，隨後該兵力部署圖被撤除。

環球時報報導，國防大學教授金一南指出，香會是西方搭台的主場，主辦方IISS在會場入口懸掛大量中國國內軍力部署圖，這就是希望把中國當成靶子讓各方和中國激烈爭吵，就像電視台的節目一樣，嘉賓吵得越厲害「收視率越高」。

在代表團交涉後，兵力部署圖就消失了。金一南質疑，美國在世界各地、在亞洲多國兵力部署那麼多，「為什麼不掛美國的圖，偏偏選擇掛中國國內的兵力部署」？

金一南表示，有些人並不希望中美兩國和平相處，尤其是在貿易戰全面緊張的今天。也就是在這樣的情況下，中國派出以國防部長魏鳳和為代表的代表團出席 ，這是史上規模最大的代表團。

金一南稱， 面對如此複雜的中美關係背景，中國派出13名將軍的代表團參加香會，展示出一種自信，即是 「不管風吹浪打，勝似閒庭散步」。中國要向美國、向亞洲、向世界闡述中國對亞洲，對本地區堅持和平發展的自信。「我們一定能維護本地區的安全穩定。這是中國的自信」。

報導指出，香會是由英國國際戰略研究所(IISS)主辦的「亞洲安全峰會」，是目前亞太地區安全對話機制中規模最大、規格最高的多邊會議之一，從2002年至今已經連續舉辦18屆。

英國北京
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

影／出席香格里拉對話 美代防長稱不會迴避中國

2019-06-01 16:56

風波落幕 菲國69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 14:06

聯合國：阿桑吉遭「心理虐待」 不該引渡美國

2019-06-01 14:05

梅克爾哈佛致詞 暗批川普「築牆」

2019-06-01 14:05

墨總統：美國至上是謬論 社會問題不能用關稅或脅迫解決

2019-06-01 13:33

巴西通報非典型狂牛症新例

2019-06-01 13:06

英國2周沒用煤炭發電 工業革命以來頭一遭

2019-06-01 12:59

工業革命以來首次！ 英國14天未使用煤炭發電

2019-06-01 11:25

巴西發現新一例非典型狂牛症 已通報世界動衛組織

2019-06-01 09:36

訪日大禮 菲國總統宣布將解禁福島水產品進口

2019-06-01 07:54

梅克爾鼓勵哈佛畢業生拆「心牆」 暗批川普

2019-06-01 00:18

碼頭堆6年！ 菲律賓69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 00:16

六四週年後 傳美副總統將發表批中強硬演說

2019-05-31 20:52

美中防長新加坡會談 「具建設性且富成果」　

2019-05-31 19:58

組聯合政府破局 以色列國會解散9月改選

2019-05-31 14:20

報復禁核食？日嚴查南韓進口水產

2019-05-31 14:18

蘇丹大規模示威 軍政府關半島電視台

2019-05-31 14:01

川普訪日 馬侃號艦名差一點被「善意」消失

2019-05-31 13:33

多瑙河船難7秒沉沒！水上觀光導致悲劇？

2019-05-31 13:07

F-35A機體嚴重破碎 日防長：很可能高速撞擊海面

2019-05-31 13:06

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:57

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣

2019-05-31 23:44

中國6月1日起對美600億商品加徵關稅 保險套也入列

2019-05-31 18:50

維吉尼亞州槍擊案 CNN：至少11死

2019-06-01 07:32

貿易戰陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48

美國對墨西哥加徵5%關稅 3分鐘看懂對全球的衝擊

2019-05-31 17:01

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

2019-06-01 12:22

「女員工穿短裙就發獎金」 俄羅斯企業怪招提升士氣惹爭議

2019-06-01 10:07

日本新郎花8個月親製婚紗送老婆 網民讚超浪漫

2019-05-31 19:43

反制美國封殺華為 陸將建立「不可靠實體清單」

2019-05-31 23:58

菲律賓送69貨櫃垃圾回加拿大 中停台灣　

2019-05-31 22:12

墨西哥、中國貿易雙利空 道瓊早盤重挫300點

2019-05-31 21:56

美國維吉尼亞州槍擊事件11死6傷 槍手已被捕

2019-06-01 06:37

不甩美禁令？ 馬哈迪：將多用華為技術

2019-05-31 18:04

加拿大員工躲廁所自慰出聲騷擾同事 遭投訴2年辯稱性上癮終被解僱

2019-05-31 18:58

8人並列冠軍！拼字魔人有「武功祕笈」 居然都來自這國

2019-06-01 09:00

川普關稅大棒揮向墨西哥 傳惹火美貿易代表

2019-06-01 07:51

英首次5G電視直播 「它」是大功臣

2019-05-31 17:55

陸擬打稀土戰 動員國企

2019-05-31 23:45

華為反擊美 將限制員工與美國人互動

2019-06-01 00:04

貿戰擴大！中再對600億美元美貨加稅生效 BBC：可能打擊川普票倉

2019-06-01 13:32

封殺華為 新思科技跟進

2019-05-31 23:30

梅克爾鼓勵哈佛畢業生拆「心牆」 暗批川普

2019-06-01 00:18

維吉尼亞州槍擊案 槍手在內共13人喪生

2019-06-01 10:07

川普關稅威脅墨西哥 美股跌354點週線連6黑

2019-06-01 07:47

美房貸利率跌破4%

2019-06-01 01:07

陸再對美貨加稅 瞄準600億美元產品

2019-06-01 00:17

掀底牌？國務院明發佈中美經貿磋商中方立場白皮書

2019-06-01 15:46

川普推文突襲 對墨加稅5%

2019-05-31 23:44

碼頭堆6年！ 菲律賓69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 00:16

麻瓜注意了 哈利波特4本短篇新作將問世

2019-05-31 19:41

好意外！印度上季GDP成長5.8% 敗給中國

2019-05-31 22:24

你吃素嗎？快來這裡住「素」！

2019-06-01 10:45

六四週年後 傳美副總統將發表批中強硬演說

2019-05-31 20:52

工業革命以來首次！ 英國14天未使用煤炭發電

2019-06-01 11:25

投資名人對「空檔年」嗤之以鼻：應先還完學貸！

2019-06-01 00:34

川普將對墨西哥加徵關稅 歐亞汽車類股重挫

2019-05-31 17:27

影／不滿員工闖維州市府開火 全美今年第150起槍案

2019-06-01 12:07

美公司債風險升至新高

2019-06-01 01:07

夏威夷豆起源地不在夏威夷？ 70％來自澳洲昆士蘭

2019-06-01 12:49

螞蟻人注意！加工食品充斥奈米級添加物 科學家表疑慮

2019-06-01 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top