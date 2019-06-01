掛著中國兵力圖… 亞洲安全峰會惹議

2019-06-01 16:24 世界日報 中國新聞組／北京1日電



亞洲安全峰會會場掛中國國內兵力部署圖，中方交涉後撤除 歐新社 分享 facebook 香格里拉對話會(香會，又稱亞洲安全峰會)5月31日在新加坡開幕，通往會場的通道上掛滿了中國國內各地兵力部署圖，山東、福建、遼寧、上海、廣東皆有。中國代表團注意此現象後迅速和主辦方英國國際戰略研究所(IISS)進行交涉，隨後該兵力部署圖被撤除。

環球時報報導，國防大學教授金一南指出，香會是西方搭台的主場，主辦方IISS在會場入口懸掛大量中國國內軍力部署圖，這就是希望把中國當成靶子讓各方和中國激烈爭吵，就像電視台的節目一樣，嘉賓吵得越厲害「收視率越高」。

在代表團交涉後，兵力部署圖就消失了。金一南質疑，美國在世界各地、在亞洲多國兵力部署那麼多，「為什麼不掛美國的圖，偏偏選擇掛中國國內的兵力部署」？

金一南表示，有些人並不希望中美兩國和平相處，尤其是在貿易戰全面緊張的今天。也就是在這樣的情況下，中國派出以國防部長魏鳳和為代表的代表團出席 ，這是史上規模最大的代表團。

金一南稱， 面對如此複雜的中美關係背景，中國派出13名將軍的代表團參加香會，展示出一種自信，即是 「不管風吹浪打，勝似閒庭散步」。中國要向美國、向亞洲、向世界闡述中國對亞洲，對本地區堅持和平發展的自信。「我們一定能維護本地區的安全穩定。這是中國的自信」。

報導指出，香會是由英國國際戰略研究所(IISS)主辦的「亞洲安全峰會」，是目前亞太地區安全對話機制中規模最大、規格最高的多邊會議之一，從2002年至今已經連續舉辦18屆。