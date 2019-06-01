美印太報告:尋求與台灣的強力夥伴關係

2019-06-01 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



美國防部5月31日公布印度太平洋戰略報告（Indo-Pacific Strategy Report），內容中指出，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係（strong partnership），並將誠信（faithfully）履行台灣關係法。

報告在談及台灣的部分表示，堅持以規則為基礎的國際秩序對美國利益至關重要，其中包括一個強大、繁榮與民主的台灣。

作為維持印太安全與穩定的廣泛承諾的一部分，美國尋求與台灣建立強有力夥伴關係，並將落實台灣關係法。由於中國大陸對台灣持續施壓，美台夥伴關係非常重要。

報告指出，台灣在2018年失去三個邦交國，部分國際論壇仍拒絕台灣參與。儘管中國主張與台灣和平統一，但從未放棄使用武力，且持續開發和部署潛在軍事行動所需的先進軍事能力。

報告指出，美台國防交往的目的在確保台灣能夠維持安全、自信、免受脅迫，並按照自己的條件與中國進行和平且有成果的往來。

美國國防部承諾提供台灣國防武器與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。美國國防部會持續評估台灣的國防需求，以協助台灣找出具備機動性、能有效抵抗武力與其他形式脅迫的能力。2008年來，美國行政部門已經為台灣向國會提報超過220億美元的海外軍售。

中央社報導，印太報告在談到中國時表示，在中國共產黨領導下，中國一邊榨取利益、一邊損害價值觀和立基於規則的秩序原則，破壞國際體系。

報告也對中國境內大規模穆斯林等少數民族遭到拘留、失蹤深表關切，也對中國竊取智慧財產與商業機密感到擔憂，同時也提到中國持續在南海軍事化以及中共空軍在台灣周遭的行動。