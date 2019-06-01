親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

美印太報告:尋求與台灣的強力夥伴關係

2019-06-01 12:48聯合報 記者范振光╱即時報導

國防部5月31日公布印度太平洋戰略報告（Indo-Pacific Strategy Report），內容中指出，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係（strong partnership），並將誠信（faithfully）履行台灣關係法

報告在談及台灣的部分表示，堅持以規則為基礎的國際秩序對美國利益至關重要，其中包括一個強大、繁榮與民主的台灣。

作為維持印太安全與穩定的廣泛承諾的一部分，美國尋求與台灣建立強有力夥伴關係，並將落實台灣關係法。由於中國大陸對台灣持續施壓，美台夥伴關係非常重要。

報告指出，台灣在2018年失去三個邦交國，部分國際論壇仍拒絕台灣參與。儘管中國主張與台灣和平統一，但從未放棄使用武力，且持續開發和部署潛在軍事行動所需的先進軍事能力。

報告指出，美台國防交往的目的在確保台灣能夠維持安全、自信、免受脅迫，並按照自己的條件與中國進行和平且有成果的往來。

美國國防部承諾提供台灣國防武器與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。美國國防部會持續評估台灣的國防需求，以協助台灣找出具備機動性、能有效抵抗武力與其他形式脅迫的能力。2008年來，美國行政部門已經為台灣向國會提報超過220億美元的海外軍售。

中央社報導，印太報告在談到中國時表示，在中國共產黨領導下，中國一邊榨取利益、一邊損害價值觀和立基於規則的秩序原則，破壞國際體系。

報告也對中國境內大規模穆斯林等少數民族遭到拘留、失蹤深表關切，也對中國竊取智慧財產與商業機密感到擔憂，同時也提到中國持續在南海軍事化以及中共空軍在台灣周遭的行動。

國防部台灣關係法南海
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

香港上水屠房又現非洲豬瘟 再銷毀4700隻

2019-06-01 13:25

從搬出中國到滾出中國　聯想改名聯想中國求洗白　

2019-06-01 12:44

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

六四30年：鎮壓前夕，解放軍早勘察好清場路線？

2019-05-31 21:00

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23

六四專文／尤美女：我們不該讓記憶消逝

2019-05-31 11:02

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:42

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:41

福建惠台42條 台胞台企享好康

2019-05-31 02:04

福建漳州 法官助理首聘台胞

2019-05-31 02:04

共軍：美「以台制華」 如同玩火

2019-05-30 23:59

壓制學運有功？1989天安門，江澤民的「破格接班」

2019-05-30 21:00

習近平2個月內將二度會普亭 專家：聯俄打貿戰意味濃

2019-05-30 19:22

日本市議員釣魚島「捕魚」 被中國海警追擊1小時

2019-05-30 19:22

海峽論壇將舉辦 陸委會：禁止涉及「民主協商」活動

2019-05-30 17:42

共軍發言人吳謙：台灣的命運不容他人保證

2019-05-30 17:41

海峽論壇將登場 陸委會：奉勸民眾和團體勿輕易參加

2019-05-30 17:16

世界動物組織：非洲豬瘟將賴在中國很多年

2019-05-30 16:52

路透：資深法官對逃犯條例修例「深感不安」

2019-05-30 16:02

不信任林鄭動議 港立法會否決

2019-05-30 15:49

反「逃犯條例」修例 港逾200校師生、校友連署

2019-05-30 15:45

六四30年 民間秘密營救行動大揭秘！

2019-05-30 14:59

兩岸雙城論壇出難題？柯P：互相諒解、我先露笑容

2019-05-30 12:27

太離譜！南韓隊奪冠腳踩中國獎杯、做撒尿動作 結果這下場…

2019-05-30 12:10

「真的很想去中國」 教宗暢談中國夢

2019-05-30 12:09

「上帝」變「老天爺」 中國新版小學課本刪宗教字眼

2019-05-30 12:08

日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09
看更多

熱門文章

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

從搬出中國到滾出中國　聯想改名聯想中國求洗白　

2019-06-01 12:44

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

美專家：中國國進民退現況 比預想還嚴重

2019-05-31 17:42

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

前人行行長：川習6月日本G20峰會見面

2019-05-31 14:38

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

美印太報告:尋求與台灣的強力夥伴關係

2019-06-01 12:48

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

網上理財被騙 　靠P圖成功退回

2019-06-01 13:37

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

不知六四 王超華：外界將認為中國人只關心錢

2019-05-31 14:22

豐水期電便宜 比特幣礦場候鳥重返大渡河

2019-05-31 17:43

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top