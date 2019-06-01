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香港上水屠房又現非洲豬瘟 再銷毀4700隻

2019-06-01 13:25世界日報 香港新聞組╱香港1日電

上水屠房再有內地供港豬隻被驗出非洲豬瘟病毒，4700隻豬銷毀後可能關閉四天消毒，此為該屠房一個月內第二次爆發非洲豬瘟。食物及衛生局局長陳肇始表示，政府已經提醒荃灣屠房如沒有合理解釋必須維持運作。有豬農表示，若荃灣屠房如常運作，香港豬場未來一周每日可以維持供應300隻至400隻豬。

香港文匯報報導，食物安全中心在上月發現首宗內地供港活豬帶有非洲豬瘟病毒個案後已經加強檢驗，在文錦渡口岸安排檢驗人員檢查每車活豬有無病徵，但仍然無法阻止病豬供港。

上水屠房昨日早上在豬欄內發現一隻來自廣東梅州的豬隻死去，漁護署檢驗後證實帶有非洲豬瘟病毒，暫不知豬隻何時抵港，內地活豬也將暫停供港。

報導指，漁護署在再次驗出有豬隻感染非洲豬瘟病毒後，即時宣布上水屠房為疫區，場內4700隻豬要全數銷毀，政府將在完成銷毀豬隻程序後於屠房內展開消毒工作。食物及衛生局局長陳肇始表示，會爭取在4天內完成相關工作，期望屠房可以盡快回復正常運作，但指屠房完成消毒後能否即時重開仍受其他因素影響。

據報導，香港豬肉行總商會副理事長許偉堅對於一個月內發現兩宗非洲豬瘟個案表示關注，「咁短時間內接連驗出來自內地的豬隻感染非洲豬瘟，情況嚴重。」他表示，5月初上水屠房才因此要銷毀6000多頭豬，豬販損失慘重。

上水屠房上次發現非洲豬瘟病毒，無被政府下令停業的荃灣屠房卻以消毒為由暫停運作，令本地豬農有豬都無地方屠宰，全港活豬供應全面暫停多天。陳肇始昨日重申，荃灣屠房不受今次事件影響，政府已經就上水屠房再次發現有豬隻染上非洲豬瘟通知荃灣屠房，提醒屠房負責人法例規定屠房在沒有合理解釋下不得停止運作，政府稍後亦會就事件正式發信通知荃灣屠房負責人。

若荃灣屠房按法例要求維持正常運作，香港豬場仍可以經該屠房宰殺活豬。本身是本地豬農的香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，現階段難以估計荃灣屠房會否依照政府要求維持運作，但如果荃灣屠房照常營運，港豬農在未來一星期內，每日可以保持有300隻至400隻本地豬應市。

上水屠房驗出豬隻帶有非洲豬瘟病毒。31日起暫停運作，並須銷毀4700隻豬，之後會...
上水屠房驗出豬隻帶有非洲豬瘟病毒。31日起暫停運作，並須銷毀4700隻豬，之後會全面清潔消毒屠房。上圖為上水屠房前次運送撲殺豬隻。 香港中國通訊社
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上水屠房驗出豬隻帶有非洲豬瘟病毒。31日起暫停運作，並須銷毀4700隻豬，之後會...
上水屠房驗出豬隻帶有非洲豬瘟病毒。31日起暫停運作，並須銷毀4700隻豬，之後會全面清潔消毒屠房。 香港中國通訊社
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