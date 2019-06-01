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陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美軍在南海的「航行自由」行動，有可能讓軍事衝突一觸即發？大陸國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波，在英國《金融時報》發文，強調中美兩國都擁有核武器，所以兩國不太可能在海上展開一錘定音的決戰。但南海的風浪下潛藏著巨大危險，中美兩國海軍激烈對峙會越來越常見。

周波引述英國智庫國際戰略研究所的報告稱，中國從2014年到2018年間新增潛艇、戰艦、水陸兩栖船、輔助船的數量超過了德國、印度、西班牙和英國的現役海軍艦隊規模之和。

因為中國海軍壯大，美國認為中國在南海有目的性進行軍事化，因此定期派遣海軍戰艦實「航行自由」行動橫闖南海，挑戰中國領海主權。

而美國海軍作戰部長約翰•里查德森不久前警告，美國將以對待中國海軍的方式，回應來自中國海警和漁船的挑釁行為。

中美會在南海一戰嗎？周波指出，中美兩國海軍激烈對峙會越來越常見，但挑戰在於如何確保兩國海軍的遭遇不至於引爆更大的衝突。

周波指出，中美兩國海軍需要邁出的第一步是允許彼此對「航行自由」進行靈活的解釋。接下來兩國才可能在國際海域展開其他合作。

他說，中美兩國海軍不再持續對立，「打擊亞丁灣海盜」就開啟了極好的先例，說明看上去不大可能結成夥伴的國家，也可以因為共同利益走到一起。這也是中美開展合作的良好契機。

周波認為，中國海軍不會試圖扼住海上咽喉要道；外界對「珠鏈戰略」即認為中國為提高軍力投射能力而在印度洋建立一系列軍事基地的疑懼也過於誇大其詞。他表示，中國渴望獲得世界其他國家愛戴而不是畏懼。

美國驅逐艦普雷貝爾號（DDG-88），今年先後奔赴南沙群島後經過台灣海峽。取自觀...
美國驅逐艦普雷貝爾號（DDG-88），今年先後奔赴南沙群島後經過台灣海峽。取自觀察者網
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