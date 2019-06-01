陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美軍在南海的「航行自由」行動，有可能讓軍事衝突一觸即發？大陸國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波，在英國《金融時報》發文，強調中美兩國都擁有核武器，所以兩國不太可能在海上展開一錘定音的決戰。但南海的風浪下潛藏著巨大危險，中美兩國海軍激烈對峙會越來越常見。

周波引述英國智庫國際戰略研究所的報告稱，中國從2014年到2018年間新增潛艇、戰艦、水陸兩栖船、輔助船的數量超過了德國、印度、西班牙和英國的現役海軍艦隊規模之和。

因為中國海軍壯大，美國認為中國在南海有目的性進行軍事化，因此定期派遣海軍戰艦實「航行自由」行動橫闖南海，挑戰中國領海主權。

而美國海軍作戰部長約翰•里查德森不久前警告，美國將以對待中國海軍的方式，回應來自中國海警和漁船的挑釁行為。

中美會在南海一戰嗎？周波指出，中美兩國海軍激烈對峙會越來越常見，但挑戰在於如何確保兩國海軍的遭遇不至於引爆更大的衝突。

周波指出，中美兩國海軍需要邁出的第一步是允許彼此對「航行自由」進行靈活的解釋。接下來兩國才可能在國際海域展開其他合作。

他說，中美兩國海軍不再持續對立，「打擊亞丁灣海盜」就開啟了極好的先例，說明看上去不大可能結成夥伴的國家，也可以因為共同利益走到一起。這也是中美開展合作的良好契機。