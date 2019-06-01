美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國對大陸實施關稅制裁接二連三，大陸商務部副部長王受文今日透過人民日報專訪表示，美方加徵關稅措施會對中國外貿和吸收外資造成一定負面影響，但總體可控。

針對出口衝擊，王受文表示，美國仍是中國重要出口市場，但重要性在下降。中國對美出口占中國出口的比重最高曾達22%左右，現在只有16%；而中國有230多個交易夥伴，是其中130個交易夥伴的前三大進口來源地，是61個交易夥伴的第一大進口來源地。

王受文說，中國外貿發展是經歷過狂風暴雨的，在1997年亞洲金融危機和2008年國際金融危機期間，歷史證明，中國外貿發展潛力巨大，有信心繼續推動中國外貿穩中有進。

對於中美經貿摩擦對中國吸收外資的影響，王受文證實，目前確實存在部分以出口為主的勞動密集型企業向國外轉移產能的現象，但總體占比不大。

據最近中國美國商會調查，只有約2%的美資企業計畫退出中國市場。王受文也，指出，美對華投資實際投入851.9億美元，在中國整體吸收外資中占比僅為4.2%，占中國吸收外資比重較低。

他說，外資企業受中美經貿摩擦的影響是有限的，包括特斯拉、埃克森美孚、巴斯夫、寶馬三期等大專案紛紛在華落地，就是看好中國持續增長的巨大市場帶來的發展機遇，且當前中國經濟的基本面是好的，外資企業也看中了這一點。