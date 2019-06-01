親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

各地韓粉集結 凱道中午人潮已像選前之夜

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美國對大陸實施關稅制裁接二連三，大陸商務部副部長王受文今日透過人民日報專訪表示，美方加徵關稅措施會對中國外貿和吸收外資造成一定負面影響，但總體可控。

針對出口衝擊，王受文表示，美國仍是中國重要出口市場，但重要性在下降。中國對美出口占中國出口的比重最高曾達22%左右，現在只有16%；而中國有230多個交易夥伴，是其中130個交易夥伴的前三大進口來源地，是61個交易夥伴的第一大進口來源地。

王受文說，中國外貿發展是經歷過狂風暴雨的，在1997年亞洲金融危機和2008年國際金融危機期間，歷史證明，中國外貿發展潛力巨大，有信心繼續推動中國外貿穩中有進。

對於中美經貿摩擦對中國吸收外資的影響，王受文證實，目前確實存在部分以出口為主的勞動密集型企業向國外轉移產能的現象，但總體占比不大。

據最近中國美國商會調查，只有約2%的美資企業計畫退出中國市場。王受文也，指出，美對華投資實際投入851.9億美元，在中國整體吸收外資中占比僅為4.2%，占中國吸收外資比重較低。

他說，外資企業受中美經貿摩擦的影響是有限的，包括特斯拉、埃克森美孚、巴斯夫、寶馬三期等大專案紛紛在華落地，就是看好中國持續增長的巨大市場帶來的發展機遇，且當前中國經濟的基本面是好的，外資企業也看中了這一點。

王受文表示，應對貿易衝擊，中國將進一步擴大開放，今後也進一步增加對外資的吸引力。

大陸商務部副部長王受文。取自觀察者網
大陸商務部副部長王受文。取自觀察者網
分享

外資關稅貿易戰
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

六四30年：鎮壓前夕，解放軍早勘察好清場路線？

2019-05-31 21:00

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23

六四專文／尤美女：我們不該讓記憶消逝

2019-05-31 11:02

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:42

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:41

福建惠台42條 台胞台企享好康

2019-05-31 02:04

福建漳州 法官助理首聘台胞

2019-05-31 02:04

共軍：美「以台制華」 如同玩火

2019-05-30 23:59

壓制學運有功？1989天安門，江澤民的「破格接班」

2019-05-30 21:00

習近平2個月內將二度會普亭 專家：聯俄打貿戰意味濃

2019-05-30 19:22

日本市議員釣魚島「捕魚」 被中國海警追擊1小時

2019-05-30 19:22

海峽論壇將舉辦 陸委會：禁止涉及「民主協商」活動

2019-05-30 17:42

共軍發言人吳謙：台灣的命運不容他人保證

2019-05-30 17:41

海峽論壇將登場 陸委會：奉勸民眾和團體勿輕易參加

2019-05-30 17:16

世界動物組織：非洲豬瘟將賴在中國很多年

2019-05-30 16:52

路透：資深法官對逃犯條例修例「深感不安」

2019-05-30 16:02

不信任林鄭動議 港立法會否決

2019-05-30 15:49

反「逃犯條例」修例 港逾200校師生、校友連署

2019-05-30 15:45

六四30年 民間秘密營救行動大揭秘！

2019-05-30 14:59

兩岸雙城論壇出難題？柯P：互相諒解、我先露笑容

2019-05-30 12:27

太離譜！南韓隊奪冠腳踩中國獎杯、做撒尿動作 結果這下場…

2019-05-30 12:10

「真的很想去中國」 教宗暢談中國夢

2019-05-30 12:09

「上帝」變「老天爺」 中國新版小學課本刪宗教字眼

2019-05-30 12:08

日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09

孟晚舟被押後 首位訪陸加國省長盼擴大合作

2019-05-30 10:21

兩岸同婚？ 國台辦：大陸實行男女婚姻制

2019-05-30 00:59

會見台灣團 汪洋：中國人的事，自己商量

2019-05-30 00:57
看更多

熱門文章

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23

車系最便宜中國製特斯拉今首賣 第一輛3分鐘就成交

2019-05-31 12:40

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

失足女扮大學生、灑鴿子血 8萬叫賣「初夜」

2019-05-31 12:33

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

美專家：中國國進民退現況 比預想還嚴重

2019-05-31 17:42

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

浙江網紅教師割喉案 兇手判死

2019-05-31 12:35

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

男子不願離婚 小三下藥索命

2019-05-31 12:35

前人行行長：川習6月日本G20峰會見面

2019-05-31 14:38

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

不知六四 王超華：外界將認為中國人只關心錢

2019-05-31 14:22

豐水期電便宜 比特幣礦場候鳥重返大渡河

2019-05-31 17:43

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top