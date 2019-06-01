陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸今(1) 日起對美國約600億美元商品加征關稅，以反制美國將2000億美元中國輸美商品關稅提高到25%。中美貿易談判主談人、商務部副部長王受文今日透過人民日報專訪喊話，美國的貿易霸淩主義行徑，中國不可能讓步。

大陸財政部今日零點起，對已實施加征關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加征關稅稅率，分別實施25%、20%或10%加征關稅。對之前加征5%關稅的稅目商品，仍繼續加徵5%關稅。

這是大陸繼去年9月24日所公佈關稅清單的全面升級。這次對美關稅報復，其中不少是關鍵零組件產品，包括電容、電阻、光纖、光纜用連接器、半導體及可控矽開關元件等產品，進口關稅將進一步上調。

中美貿易談判主談人、商務部副部長王受文今日透過人民日報專訪喊話，開頭就表態，美方指責中方「盜竊」智慧財產權、強制技術轉讓，並以此為由挑起貿易摩擦，這完全是無中生有，欲加之罪。

王受文強調，中國根本不存在所謂的強制技術轉讓、盜竊智慧財產權等問題。亡受文表示，美方的措施是單邊的、保護主義的，不講規矩，破壞規則，完全是基於自身政治、經濟需要，不考慮全球福祉、不考慮其他交易夥伴的利益。

王受文指責美方憑藉強權，搞貿易霸淩主義，「今天美國可以肆意對中國商品徵稅、制裁中國企業，明天它就可以對其他任何國家徵稅、制裁其企業。每個國家任何企業都可能成為下一個受害者。

他表示，如果美方想通過搞單邊主義、極限施壓，迫使中方讓步，這是不可能實現的。