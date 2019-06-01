親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

8人並列冠軍！拼字魔人有「武功祕笈」 居然都來自這國

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共國防部長魏鳳和昨天（5月31日）傍晚同美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）在新加坡舉行「積極、建設性」的雙邊會談。魏鳳和向沙納漢表達中國大陸對台灣問題的立場，警告美國，在維護國家主權和領土完整的問題上，「美方不應低估中國軍隊的決心、意志和能力」。沙納漢認為此次會面「具建設性且富有成果」。

第18屆香格里拉對話（Shangari-La Dialogue）5月31日起一連3日在新加坡舉行。魏鳳和與沙納漢近日到新加坡出席香格里拉對話。兩人昨天傍晚在當地舉行「場邊會談」。據了解，會見持續20多分鐘，較預定時間長，兩人還交換了禮品。

專家分析，中方時隔8年派出部長級官員與會，既可藉機強調在國際安全合作上的地位，亦平衡美方單邊主義，符合其他國家的安全需求。

中共國防部發言人吳謙形容，會談的氣氛是「積極、建設性的」，會談的結果是「雙方都滿意的」。雙方就中美兩國兩軍關係、朝鮮半島等共同關心的問題，「坦誠友好」地交換了意見，並達成了一些共識。

魏鳳和在會談中特別向沙納漢強調了台灣問題。據中共國防部官網消息，魏鳳和指出，「近來，美方在涉台問題上接連採取了一系列損害一個中國原則的言行，中方對此堅決反對。中國軍隊維護國家主權、安全、發展利益堅定不移。美方不應低估中方的決心意志。」

不過雙方同意，保持一個穩定的中美兩軍關係非常重要，兩軍應深化交流合作，努力將兩軍關係打造成兩國關係的穩定器。雙方還對朝鮮半島問題交換意見。

路透社引美國國防部表示，沙納漢認為此次會面「具建設性且富有成果」。兩人就如何建立降低雙方誤解和誤判風險的兩軍關係展開討論。

魏鳳和6月2日將在「香格里拉對話」發表演說，這是自2011年以來，中共防長首度出席這項防務論壇，近年中共都是派層級較低的官員與會。

中共國防部長魏鳳和5月31日傍晚同美國代理防長沙納漢（Patrick Shana...
中共國防部長魏鳳和5月31日傍晚同美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）在新加坡舉行雙邊會談。（中共國防部官網）
分享

中共國防部香格里拉
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48

六四30年：鎮壓前夕，解放軍早勘察好清場路線？

2019-05-31 21:00

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23

六四專文／尤美女：我們不該讓記憶消逝

2019-05-31 11:02

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:42

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:41

福建惠台42條 台胞台企享好康

2019-05-31 02:04

福建漳州 法官助理首聘台胞

2019-05-31 02:04

共軍：美「以台制華」 如同玩火

2019-05-30 23:59

壓制學運有功？1989天安門，江澤民的「破格接班」

2019-05-30 21:00

習近平2個月內將二度會普亭 專家：聯俄打貿戰意味濃

2019-05-30 19:22

日本市議員釣魚島「捕魚」 被中國海警追擊1小時

2019-05-30 19:22

海峽論壇將舉辦 陸委會：禁止涉及「民主協商」活動

2019-05-30 17:42

共軍發言人吳謙：台灣的命運不容他人保證

2019-05-30 17:41

海峽論壇將登場 陸委會：奉勸民眾和團體勿輕易參加

2019-05-30 17:16

世界動物組織：非洲豬瘟將賴在中國很多年

2019-05-30 16:52

路透：資深法官對逃犯條例修例「深感不安」

2019-05-30 16:02

不信任林鄭動議 港立法會否決

2019-05-30 15:49

反「逃犯條例」修例 港逾200校師生、校友連署

2019-05-30 15:45

六四30年 民間秘密營救行動大揭秘！

2019-05-30 14:59

兩岸雙城論壇出難題？柯P：互相諒解、我先露笑容

2019-05-30 12:27

太離譜！南韓隊奪冠腳踩中國獎杯、做撒尿動作 結果這下場…

2019-05-30 12:10

「真的很想去中國」 教宗暢談中國夢

2019-05-30 12:09

「上帝」變「老天爺」 中國新版小學課本刪宗教字眼

2019-05-30 12:08

日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09

孟晚舟被押後 首位訪陸加國省長盼擴大合作

2019-05-30 10:21

兩岸同婚？ 國台辦：大陸實行男女婚姻制

2019-05-30 00:59

會見台灣團 汪洋：中國人的事，自己商量

2019-05-30 00:57

教宗：梵中談判進程 沒時間表

2019-05-30 00:54
看更多

熱門文章

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

車系最便宜中國製特斯拉今首賣 第一輛3分鐘就成交

2019-05-31 12:40

貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

失足女扮大學生、灑鴿子血 8萬叫賣「初夜」

2019-05-31 12:33

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

美專家：中國國進民退現況 比預想還嚴重

2019-05-31 17:42

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

浙江網紅教師割喉案 兇手判死

2019-05-31 12:35

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

男子不願離婚 小三下藥索命

2019-05-31 12:35

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48

前人行行長：川習6月日本G20峰會見面

2019-05-31 14:38

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

不知六四 王超華：外界將認為中國人只關心錢

2019-05-31 14:22

台灣由何部門提移交逃犯 港特首：須了解

2019-05-31 12:27

豐水期電便宜 比特幣礦場候鳥重返大渡河

2019-05-31 17:43

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14

謝清福談理念 終生學習 累積超前實力

2019-06-01 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top