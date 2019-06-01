魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共國防部長魏鳳和昨天（5月31日）傍晚同美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）在新加坡舉行「積極、建設性」的雙邊會談。魏鳳和向沙納漢表達中國大陸對台灣問題的立場，警告美國，在維護國家主權和領土完整的問題上，「美方不應低估中國軍隊的決心、意志和能力」。沙納漢認為此次會面「具建設性且富有成果」。

第18屆香格里拉對話（Shangari-La Dialogue）5月31日起一連3日在新加坡舉行。魏鳳和與沙納漢近日到新加坡出席香格里拉對話。兩人昨天傍晚在當地舉行「場邊會談」。據了解，會見持續20多分鐘，較預定時間長，兩人還交換了禮品。

專家分析，中方時隔8年派出部長級官員與會，既可藉機強調在國際安全合作上的地位，亦平衡美方單邊主義，符合其他國家的安全需求。

中共國防部發言人吳謙形容，會談的氣氛是「積極、建設性的」，會談的結果是「雙方都滿意的」。雙方就中美兩國兩軍關係、朝鮮半島等共同關心的問題，「坦誠友好」地交換了意見，並達成了一些共識。

魏鳳和在會談中特別向沙納漢強調了台灣問題。據中共國防部官網消息，魏鳳和指出，「近來，美方在涉台問題上接連採取了一系列損害一個中國原則的言行，中方對此堅決反對。中國軍隊維護國家主權、安全、發展利益堅定不移。美方不應低估中方的決心意志。」

不過雙方同意，保持一個穩定的中美兩軍關係非常重要，兩軍應深化交流合作，努力將兩軍關係打造成兩國關係的穩定器。雙方還對朝鮮半島問題交換意見。

路透社引美國國防部表示，沙納漢認為此次會面「具建設性且富有成果」。兩人就如何建立降低雙方誤解和誤判風險的兩軍關係展開討論。