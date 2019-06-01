解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國海事局發佈「南海軍事訓練」臨時禁航通知，中共解放軍明(2)日和4日在鄰近海南島東南部四點連線的的南海海域，進行軍事訓練。

這次中共海軍在南海軍演第一天，也正值香格里拉對話會在新加坡閉幕。南海問題高燒不退，今年對話會依舊聚焦南海地區安全等熱點議題，特別的是，南海鐳射照射事件也引發關注，在南海參加印度—太平洋2019海上演習的澳大利亞皇家海軍旗艦坎培拉號，香格里拉對話會前被疑似中國漁船鐳射襲擊，還在進一步調查。

中共解放軍在敏感時間點宣佈南海軍演，展示中國大規模調度兵力聚集到南海海域，具有象徵意義。

外界關注，據大陸國防部發布的軍演訊息，解放軍5月以來持續在南海有「大動作」，包括5月17日空軍海上訓練基地組織船艇編隊，繞行海南島進行長航訓練，解放軍報報導，船艇編隊在繞行海南島一周的航行過程中，先後展開編隊夜航、島礁區航行、單船艇操縱、海上機動等10餘個訓練課目。

5月5日海軍驅逐艦支隊則在南海海域，進行對海打擊、防空抗導等課目訓練。