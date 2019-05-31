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反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中美貿易戰升級、美國封殺華為之際，中共官方準備加大反制措施。大陸商務部今天表示，將建立不可靠實體清單制度，包括把出於非商業目的，對中國實體封鎖、斷供或其他歧視性措施，對中國相關產業造成實質損害，對國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、其他組織或個人等，列入清單。

大陸央視報導，大陸商務部發言人高峰今天下午表示，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。

值得注意的是，中美貿易關係近期急轉直下，美國上調對華商品關稅，又對華為開刀，將華為列入出口管制黑名單，禁止華為在未經美國政府批准下，從美國公司購買零件。

記者提問：中國政府出台「不可靠實體清單制度」是出於什麼考慮？高峰指出，當前世界經濟發展不確定、不穩定因素增多，單邊主義、貿易保護主義抬頭，多邊貿易體制面臨嚴峻的挑戰，正常的國際經貿活動受到干擾，一些外國實體出於非商業目的，違背正常的市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖斷供和其他歧視性措施。

他表示，由於損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面的衝擊，對相關企業和消費者的利益造成損害，為維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業的合法權益，中國正決定建立不可靠實體清單制度。

記者提問：北京建立不可靠實體清單制度依據是什麼？高峰說：根據「對外貿易法」、「反壟斷法」、「國家安全法」等有關法律法規，中共當局決定建立不可靠實體清單制度，將那些基於非商業目的對中國實體實施封鎖斷供或其他實行措施對中國企業或相關產業造成實質損害，對中國國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人組織，或個人將列入其中。

記者問：中國對於這次列入清單的組織或者個人會採取什麼樣的措施？高峰說，對於列入不可靠實體清單的外國法人，其他組織或個人將採取必要措施，具體措施將於近期公布。

大陸商務部將建立不可靠實體清單制度，把出於非商業目的，對中國實體封鎖、斷供或其他...
大陸商務部將建立不可靠實體清單制度，把出於非商業目的，對中國實體封鎖、斷供或其他歧視性措施，列入清單。（新華社）
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