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反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15世界日報 香港新聞組╱香港31日電

繼歐盟與美國國會及行政當局中國委員會(CECC)就香港的《逃犯條例》向香港特首林鄭月娥發出外交照會與國會議員連署信後，英國外相韓特（Jeremy Hunt）及加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）昨日聯合發表聲明，指修例或對《中英聯合聲明》保障的自由、權利有負面影響，認為港府應給予時間全面考慮所有其他方案及保障措施。

此外，美國商會29日與政務司長張建宗會面後，亦提出八大疑問，質疑為何要趕急通過修例。

綜合媒體報導，英加兩國聯合聲明表示，修例移除引渡至中國內地的地域限制，在香港引起顯著爭議，關注修例對香港營商信心、國際聲譽，及在香港大量英、加國民的潛在影響；並認為修例或對《中英聯合聲明》的自由、權利有負面影響，英加政府促請香港當局與當地及國際利益有關各方進行有意義的互動，並稱港府應給予時間，全面考慮其他方案及保障措施。

議會陣線議員毛孟靜說，香港有不少持有英國或加拿大護照人士，料兩國對此擔憂。她說這次並非由駐港總領事、而是由外相及外長發聲，情罕見，明顯有所「升格」。

修例攻防激烈 大公報：敵我鬥爭

香港當局擬修改逃犯條例，引發反對和支持的陣營激烈攻防。北京在港官媒大公報日前發出時評，將此視為與外國勢力的「敵我政治鬥爭」，表態堅決支持修法絕不撤案。

中央社報導，兩周前，北京在港經營的大公報就發表了一篇時評，內文聲稱，破壞逃犯條例修訂已經不是香港特區內部的法律問題，「而是上升到外國勢力對國家利益、香港利益的破壞層面」。

時評表示，「修例一役，是一場嚴峻的敵我政治鬥爭，全港市民都要保持清醒的頭腦」。值得注意的是，時評在香港問題用上了「敵我」二字。

大公報是北京在港的宣傳喉舌，過去以時評方式表達對香港問題的觀點並不多見。近期出現相關文章，並在此次用上「敵我」字眼，有人認為，這反映出北京當局對修法的立場是堅決的。

香港特首北京加拿大
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