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外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09世界日報 中國新聞組／北京31日電

再過幾天就是天安門事件30周年，中國國防部發言人吳謙30日表示，不同意媒體稱解放軍當年的行動是鎮壓，而中國30年所取得的成就，就是軍方對天安門事件的評價。

中央社報導，今年6月3、4日適逢1989年北京軍事鎮壓（military suppression）30周年，美聯社提問，中國軍方如何評價這個紀念日，會否有相應的紀念活動，又怎樣看待38集團軍當年的行動。

在現場有大量中國媒體記者的情況下，翻譯在記者會上將suppression這個字翻成較為委婉的「壓制」，而非「鎮壓」。

中國國防部新聞局長、新聞發言人吳謙首先表示，他不同意媒體使用「壓制」這個詞。他接著說，30年來中國改革發展穩定的進程和取得的成就，已經回答這個問題。

另據本報系聯合報報導，近期台美互動頻繁，美國眾議院通過法案重申對台灣的承諾、美艦頻繁通過台灣海峽以及台美國安高層首度會晤。吳謙則警告，美方一系列舉動是在「玩火」，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。

吳謙指出，「美方最近頻繁打『台灣牌』，妄圖『以台制華』，這完全是癡心妄想」。他重申，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。

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