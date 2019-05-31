香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08 世界日報 中國新聞組╱北京31日電



新加坡總理李顯龍(右)會見中國國防部長魏鳳和。 （新華社） 分享 facebook 中國國務委員兼國防部長魏鳳和29日抵達新加坡，隨後將出席在當地舉行的年度香格里拉亞洲安全論壇。此是中國防長時隔8年再次出席，正值中美貿易激戰之際，被外界視作中方提高代表團規格。美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）表示，預計與魏鳳和見面，而貿易戰不會影響軍方對話。

南方都市報報導，今年香格里拉對話會將於5月31日至6月2日在新加坡香格里拉酒店舉行，至今已舉行18年。香格里拉對話會正式名稱是亞洲安全峰會，是由英國國際戰略研究所發起、在新加坡政府支持下舉辦的多邊論壇，過去被認為是亞太地區安全對話機制中規模最大、規格最高的多邊會議之一。

報導指出，其間，魏鳳和將就「中國與國際安全合作」議題作大會發言，並會見多國代表團團長。這是時隔8年後，中國國防部部長再次率團出席香格里拉對話會。此次魏鳳和的出席，被外界視作中方代表團出席規格再次「升級」。

上一次中國國防部部長參加香格里拉對話會是在8年前。2011年，時任中國國防部部長梁光烈率團出席香格里拉對話會，這是首次由中國國防部部長率團參加。

在過去12年裡，則由解放軍原副總參謀長章沁生、解放軍原副總參謀長馬曉天、解放軍軍事科學院原副院長任海泉等層級人士率團參加過香會。其中，率團次數最多的是馬曉天，他連續3年率團前往新加坡。

香港經濟日報引述路透指出，夏納翰說，他將會晤中國防長魏鳳和。這次會晤將在新加坡香格里拉對話會間隙舉行。

夏納翰對隨行記者說：「貿易談判是在獨立的軌道上進行的，我們會解決這些問題，這太重要了，不能不解決。我不認為這些問題會影響國防事務上的對話與商討。」

夏納翰表示，面對面會晤的一大好處就是可以討論如何繼續真正地展開對話，會坦率討論中國被指盜取知識產權以及南海局勢。

美國之音報導，新加坡國防部長黃永宏當日在國防部大樓前陪同魏鳳和檢閱了儀仗隊，之後舉行雙邊會議。黃永宏在會後發出推文說，他熱烈歡迎魏鳳和的到訪，稱雙方答應將兩國國防交流和安全合作協議升級，增進兩軍的互動與交流。