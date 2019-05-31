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貿易戰連救命藥也吃不起 硝酸甘油從五元漲逾五十元

2019-05-31 13:23聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

家庭常備的心臟急救藥硝酸甘油片，大陸已經奇貨可居，半年來從人民幣4元多漲至60多元，還常斷貨。受到中美貿易戰影響，大陸對進口美國藥品及醫療設備報復加稅，民生已經大受影響。

水果買不起，可以少吃；連藥也買不起，總不能連命都不要。新華每日電訊今日報導，心臟急救的常用藥硝酸甘油片在各地普遍出現一藥難求。

民眾抱怨「以前這個藥很普通，去年一瓶不到人民幣5元，現在不僅貴得沒譜，而且很多藥店都沒貨，能把人急死。」

各大藥店普遍反應，從今年春節前後市場上硝酸甘油片就已出現斷貨，三不五時補貨又斷貨，已經持續到現在。

經濟參考報報導，硝酸甘油片藥價猛漲，以前瓶裝100片售價人民幣4元，現在賣50元，漲幅高達10倍。

報導還說，不只硝酸甘油片，近期民眾前往藥店買葯，才發現部分常用藥出現暴漲，就快連藥都吃不起了。

藥價大漲還包括治療農藥中毒的氯解磷定，一盒價格從人民幣48.8元漲至1017元；用於斷指再植的鹽酸罌粟鹼，從人民幣9.4元漲到349.9元……

新華網報導，藥品漲價、斷貨原因難究，包括醫療保障局、市場監督管理局認為，應該是被藥企屯貨、或壟斷市場。不過，陸媒報導在大陸爆赴美國進口商品的加稅清單中，因為多種進口藥品以及醫療設備被加徵懲罰關稅，導致醫藥用品加價，最後得由民眾來埋單。

硝酸甘油半年從人民幣五元漲逾五十元。取自新華每日電訊
硝酸甘油半年從人民幣五元漲逾五十元。取自新華每日電訊
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