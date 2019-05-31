福建漳州 法官助理首聘台胞

2019-05-31 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省漳州市龍海市人民法院29日舉行了台胞法官助理聘任儀式，青年台胞黃宣瑋、何仁湘通過前期審查與擇優選任，正式成為龍海市人民法院聘用制法官助理，並將協助法官履行涉台案件審判職能，此舉在全國法院尚屬首次。

中新社報導，為積極探索兩岸融合發展新路，回應涉台案件當事人多元司法需求，增進台灣同胞對大陸的理解和認同，龍海市人民法院創新提出聘用台胞為法官助理參與涉台案件審判工作。

在綜合考量轄區內涉台案件數量、台資投資數額、台胞分佈狀況等因素基礎上，龍海市人民法院廣泛徵求台胞及台企、台商協會、台辦等有關單位的意見建議後，確定了招聘名額。並經龍海市台辦、漳州市台商協會台灣青年創業委員會推薦及本人申請，最終審查擇優聘任2名35歲以下熱心大陸司法事業的青年台胞擔任涉台案件法官助理。

作為全國首批人民陪審員制度改革試點法院，在借鑒先期台胞陪審員工作經驗的基礎上，該院制定了台胞法官助理管理辦法，明確台胞法官助理協助法官履行涉台審判職能，從事審查訴訟材料、調查取證、採取財產保全和證據保全措施、主持調解、參加庭審等審判輔助性工作，此外，為充分發揮台胞法官助理的橋梁紐帶作用，台胞法官助理還將在工作之餘開展涉台司法相關調研、法制宣傳等。

近年來，漳州市兩級法院從「促進兩岸同胞心靈契合」出發，落實司法惠台措施，深入推進司法人員往來，特別是先後在全國率先聘用台胞擔任涉台案件調解員、涉台案件人民陪審員、台企司法聯絡員等制度，創新形成「三員聯動」涉台糾紛多元化解機制，妥善化解了大量涉台糾紛。

2007年後，漳州市兩級法院受理涉台糾紛案5938件，審結5550件，民商事案件調解撤訴率達80%，服判息訴率90%。