海峽論壇將舉辦 陸委會：禁止涉及「民主協商」活動

2019-05-30 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



針對中共將利用6月中旬舉辦「海峽論壇」，陸委會副主委陳明祺表示，北京當局在「習五點」推出後，加大對台統戰分化力度，我政府禁止個人或團體赴「海峽論壇」參加涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動。

陳明祺今天在陸委會記者會上指出，中共近來已在兩岸交流中置入「一國兩制台灣方案」及定調為「民主協商」，以期達到消滅中華民國的最終目標。中共舉辦「海峽論壇」，積極拉攏我政府、民間團體及各界人士，目的就是為其政策背書，實則開出無法兌現的空頭支票，目的就是統戰分化台灣社會。

對於國人參加海峽論壇，陳明祺指出，政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動。如有違反「兩岸條例」第九條規定，從事妨害國家安全或利益之活動，人民團體或政府觸法者最重可予以解散。

至於縣市政府組織參加，陳明祺表示「不樂見」。至於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，他指出，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等之相關活動，主管機關將嚴格審查、不予許可。

陳明祺指出，禁止中共在台辦理「海峽論壇」相關活動。中共過往曾在「海峽論壇」前後，企圖在台辦理相關分支或延伸活動，以擴大在台統戰宣傳之投機作法，政府將嚴審陸方人之入境申請，禁止來台辦理。