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共軍發言人吳謙：台灣的命運不容他人保證

2019-05-30 17:41聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

針對美國眾議院通過法案重申美國對台灣的承諾；美艦頻繁過航台灣海峽；美台國安高層首度會晤；雙方舉行活動慶祝台灣關係法成法40周年，中共國防部發言人吳謙下午指出，台灣的命運不容他人保證，任何以武謀「獨」的企圖注定沒有出路。搞「台獨」，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。

吳謙指出，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方最近頻繁打「台灣牌」，妄圖「以台制華」，這完全是癡心妄想。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在「玩火」，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。

他表示，中國還注意到民進黨當局的一系列分裂言行。必須指出，「台獨」是台海和平穩定的最大現實威脅，是台灣同胞根本利益的最大禍害。中國堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一行程，但堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑，任何以武謀「獨」的企圖注定沒有出路。搞「台獨」，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。中共人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足够的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。

對於美國國會制定「台灣保證法」，吳謙稱，台灣是中國的一部分，台灣的命運不容他人保證。

針對台灣近來進行的漢光軍事演習，吳謙表示，大陸注意到有關動向，中國願以最大的誠意，盡最大的努力，爭取和平統一的前景，搞「台獨」就是死路一條，搞武力對抗是沒有出路的。

中共國防部發言人吳謙指出，台灣是中國的一部分，台灣的命運不容他人保證。記者賴錦宏...
中共國防部發言人吳謙指出，台灣是中國的一部分，台灣的命運不容他人保證。記者賴錦宏／攝影
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