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海峽論壇將登場 陸委會：奉勸民眾和團體勿輕易參加

2019-05-30 17:16聯合報 記者許依晨╱即時報導

第十一屆海峽論壇定6月15日在大陸福建登場，陸委會今天表示，因應中共利用「海峽論壇」加大對台統戰分化，政府強化既定政策及管理作為，不僅禁止我中央機關人員參與、不樂見縣市政府組團參加外，同時也「奉勸我方民眾及相關團體，勿輕易參加海峽論壇的相關活動」，此外，更嚴禁參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」的論壇活動。

陸委會今日表示，北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對台工作，勢將利用「海峽論壇」積極營造台灣各界赴陸呼應，並形塑「民主協商」及探索「一國兩制台灣方案」的氛圍，更可能藉公布對台措施成果的假象，以影響台灣社會。

陸委會稱，「海峽論壇」的統戰性質迄今不變，近期已廣邀我各界、政黨及基層人士出席。陸委會指出，政府將強化既定政策及管理作為，維護國家主權與民主防衛，防範中共對台惡質操作。

陸委會說，政府支持兩岸正常交流，唯反對中共政治操弄，不希望台灣各界參與中共的統戰活動。依照往例，政府禁止現職之中央機關及所屬事業單位與團體之人員參與有關活動。政府亦「不樂見」我縣市政府組團參加。

對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等相關活動，「主管機關將嚴格審查、不予許可」。

陸委會也「奉勸」我方民眾及相關團體，勿輕易參加海峽論壇的相關活動，提醒不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書，未經主管機關許可，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟，避免觸法。

至於參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」等迎合中共統戰論壇活動，更是被禁止的。陸委會表示，如有違反兩岸條例第9條規定，從事妨害國家安全或利益之活動，人民團體或政黨觸法者最重可予以解散。

此外，陸委會也嚴禁中共在台辦理「海峽論壇」相關活動，政府將嚴審陸方人員之入境申請，禁止來台辦理。

陸委會指出，中共舉辦海峽論壇，積極拉攏我政黨、地方政府、民間團體及各界人士，目的就是為其政策背書；中共以融合發展為名所提出的惠臺措施、誘惑民眾赴陸，實則開出無法兌現的空頭支票，目的就是統戰分化台灣社會，各界應了解其政治意圖，共同捍衛中華民國主權及自由民主體制。

圖為2018年第十屆海峽論壇。 圖／聯合報系資料照
圖為2018年第十屆海峽論壇。 圖／聯合報系資料照
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陸委會中共海峽論壇
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