世界動物組織：非洲豬瘟將賴在中國很多年

2019-05-30 16:52 中央社 台北30日電



非洲豬瘟肆虐中國，據世界動物衛生組織（OIE），中國要控制非洲豬瘟病毒的傳播，將會花上好幾年的時間。

路透社中文網29日報導，世界動物衛生組織副總幹事史東（Matthew Stone）在OIE第87屆大會期間接受訪問表示，「中國在未來許多年，都需要應對非洲豬瘟」。

中國去年8月出現非洲豬瘟疫情後，全國31個省市自治區已先後淪陷，並向其他國家和地區擴散，包括寮國、蒙古和越南都發現豬隻感染例子。

史東預期，未來幾個月，非洲豬瘟蔓延到亞洲其他國家的風險很大，「亞洲的形勢還將繼續演變，因為我們知道肉類和肉製品供應鏈，已經受到嚴重汙染」。他還說，廚餘飼養的操作，可能沒有受到合理監管。

官方表示，中國生豬存欄量年減了22%。但是許多業內人士說，非洲豬瘟的影響可能還會更大。

非洲豬瘟的傳播不僅損害了亞洲的生豬量和中國豬肉市場，也衝擊到國際豬肉市場和大豆等動物飼料市場。史東說，所有影響將繼續對市場構成很大的不確定性，輻射效應不僅限於生豬產業。

非洲豬瘟傳染性極強、死亡率極高，但是醫學界目前為止尚無發現人類感染的病例。

路透社表示，中國在控制疫情方面並不順利，一些分析師預計，今年可能最多有2億頭生豬病死或遭到撲殺，導致當地豬肉嚴重短缺，並給全球肉類與飼料等行業帶來經濟衝擊。