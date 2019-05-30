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日本市議員釣魚島「捕魚」 被中國海警追擊1小時

2019-05-30 19:22世界日報 中國新聞組／北京30日電

日媒報導，日本沖繩縣石垣市議員仲間均日前以「釣魚島守護會」名義，23日凌晨4時乘協會所有的「高洲丸」前往釣魚島附近海域「捕魚」，24日9時在釣魚島和石垣島之間海域發現中國海警船，被追擊持續約一個小時。雖然高洲丸沒有受到衝撞，但仲間均事後受訪談到整個過程，評價中國海警船時表示：「如此執著地追擊，讓人感受到中國的認真程度。」

觀察者網引述沖繩縣當地媒體八重山日報報導，高洲丸在23日凌晨4時離開石垣登野城漁港，中午12時左右抵達釣南小島附近海域，說是「捕魚」，但船上也只有仲間和船長高江洲正一兩人。高洲丸原定晚上9時回港，但收到日本海保船通知回程有中國公務船。為保險起見，仲間均在船上過了一夜，第二天早上7時多出發。儘管如此，還是被中國海警船逮個正著。

「想把發動機停下來，看看中國公務船會怎麼行動。但是海保一直用擴音器大喊『不要放慢速度！』、『不要挑釁中國公務船！』」回憶當時的窘境，仲間苦笑說：「海保的指示不得不從。」並表示中國海警船正好出現在釣魚島和石垣島之間的海域，時間點簡直就像是掌握了高洲丸出海捕魚的信息後，「打伏擊一樣。」

中國海警船「海警1501」一度抵近到高洲丸30到50米處。在其中一艘日本海保船上，海上保安官站在甲板上拿著擴音器對仲間均他們大喊「改變航向！」

當天共有四艘中國海警在釣魚島附近海域巡航，從高洲丸上直接觀察到三艘。除「海警1501」外，另兩艘在稍遠處伴隨。

另據日本海保第11管區海上保安本部稱，當天四艘分別是海警1501、海警2305、海警2308和海警33115。高洲丸被追擊持續了約一個小時。

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