習近平2個月內將二度會普亭 專家：聯俄打貿戰意味濃

2019-05-30 19:22 世界日報 中國新聞組／北京30日電



中國外交部發言人陸慷29日宣布，應俄羅斯總統普亭邀請，中國國家主席習近平將於6月5日至7日赴俄羅斯與中亞進行國事訪問，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。綜合報導指出，專家分析，值此中俄分別面對美國封鎖和制裁的當下，習近平兩個月內兩度會晤普亭，顯示中俄兩國加強合作，可共同抵制制裁和封鎖，習近平尋求外部支持、推動聯手抗美意味濃。

美國之音報導，習近平將以主賓身分出席6月6日到8日舉行的聖彼得堡經濟論壇活動，隨後將訪問中亞國家吉爾吉斯，參加6月14日到15日在比什凱克召開的上海合作組織峰會。這將是兩人兩個月以來的第二次會晤。普亭在4月末訪問北京出席了中國舉辦的一帶一路峰會。

報導指出，中美貿易戰僵持不下之際，習近平再次會晤普亭協調雙方立場；在稍後的上合組織峰會上，中國也將尋求中亞國家支持。有分析認為，中國和俄羅斯是否會推動伊朗成為上合組織的正式成員，打伊朗牌對抗美國，將是峰會主要看點。

報導指出，俄羅斯與西方交惡後，到俄羅斯旅行的西方遊客大量減少，取而代之的是蜂擁而來的中國遊客。在聖彼得堡街頭，現在隨處都能見到中文，特別是中美貿易戰爆發後，俄羅斯對中國的重要性大幅提高，習近平此時訪問聖彼得堡，顯示兩國關係的進一步走近。

報導指出，能源將是習近平這次與普亭討論的一個議題。中美貿易戰影響了中國從美國採購液化天然氣和石油，這為俄羅斯擴大在中國能源戰略布局提供了新機會。

俄羅斯政治學者皮昂特科夫斯基表示，俄羅斯與中國聯手破壞美國利益和西方秩序，有點像二戰爆發之前，希特勒的納粹德國，與史達林的蘇聯既有矛盾又相互勾結，蘇德當時曾聯手共同破壞那時的英法資本主義體系。

大公報報導，近年中俄兩國高層交往頻繁，當前中俄關係處於歷史最好時期。復旦大學中國研究院院長張維為表示，俄羅斯遭歐美制裁及中美貿易戰這些因素，反而推動中俄加強合作，中俄可以在新的工業革命、大數據、人工智能等領域有很大合作空間。