不信任林鄭動議 港立法會否決

2019-05-30 15:49 世界日報 香港新聞組／香港30日電



民主黨尹兆堅29日因應修訂「逃犯條例」一事，在立法會向特首林鄭月娥提出不信任動議。該動議最後在功能組別、地區直選均未獲過半數贊成票下遭否決。其中反對動議的工聯會陸頌雄，錯誤投下贊成票，會後向公眾鞠躬道歉。

香港01報導，政務司司長張建宗發言時則為林鄭護航，花20分鐘臚列林鄭任內的政績，指動議是沒必要的政治表達。該動議最後分組點票，地區直選議員15票支持、18票反對，功能組別8票支持、22票反對下遭到否決。

明報報導，提出動議的尹兆堅發言時批評，林太上任後發生DQ議員、一地兩檢等事件都足以下台，今次修例是直接破壞一國兩制、拆港法治制度及內地防火牆，形容林太近日就修例一事的言行是顛倒黑白。公民黨郭榮鏗批評，林太上任後因權力而腐化，不再與港人同行，容許中聯辦高調干預立法會事務，摧管治威信。

報導指出，民建聯主席李慧表示，回歸後四任特首，任內均曾被提出不信任動議，批評泛民是以此為政治表態，指摘泛民在中美貿易戰下，仍往外國見官員。實政圓桌田北辰稱，林太願回應土地大辯論等民生議題，均是上屆政府未有處理，但亦指政府在處理「逃犯條例」修訂上有很大責任，明言不同意政府看法；但衡量過後認為無需要提不信任動議。