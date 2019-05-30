反「逃犯條例」修例 港逾200校師生、校友連署

2019-05-30 15:45 世界日報 香港新聞組／香港30日電



修訂「逃犯條例」爭議不斷，200間大專和中小學的校友、教職員或學生發起反修例連署，包括特首林鄭月娥的中學母校嘉諾撒聖方濟各書院的校友。日前曾表態支持條例修訂的香港教育工作者聯會強烈譴責「將政治操作帶進校園，干擾學校的正常運作」。

明報報導，反修例連署發起人之一、嘉諾撒聖方濟各書院校友何芝君批評林太今次處理事件「閉上眼，有好多大話都說得出」，認為政府意圖借台灣殺人案一事想匆匆通過修例，但一直未有足夠理據。指林太無視13萬人遊行反修例，太常諉過於人，「什麼都是別人的問題、什麼都是別人錯」，希望她可以懸崖勒馬。

現時網上至少200間學校有師生或校友發起連署反修例，當中包括「愛國學校」如福建中學、漢華中學及教聯會黃楚標中學。

香港01報導，工聯會會長吳秋北在臉書開砲，斥「反對派弄虛作假的魔爪竟伸入學校」，又指「反對派」冒充大專院長和中學發起連署反對修例」。他指出，反修例連署表明不代表校方立場或全體師生、校友之立場，他斥反對修例者「拉大旗作虎皮」。

教聯會反對政治帶入校園

報導指出，教聯會聲明政治歸政治，教育歸教育，強烈反對有人將一己的政治訴求帶入校園，企圖利用師生政治表態，嚴重破壞校園安寧。