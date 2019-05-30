「上帝」變「老天爺」 中國新版小學課本刪宗教字眼

2019-05-30 12:08 世界日報 北京30日電



關注中國宗教自由及人權的雜誌「寒冬」近日披露，在中國人民教育出版社今年新版的小學六年級課文中，聖經、上帝等字眼都被封殺，如「魯濱遜漂流記」原提到主角找到三本聖經，卻被刪改，只剩下「找到幾本葡萄牙文書籍」；俄國小說「凡卡」提到「看在上帝面上」，則被改成「看在老天爺面上」。

報導指出，官方透過刪改文學名著、字典及歷史教科書強化思想管控，防止所謂的「西方宗教滲透」，以達到徹底消滅校園裡的宗教信仰。

去年以來，官方在全國校園內發起抵制宗教信仰的運動，強迫學生簽名、宣誓抵制宗教信仰，抵制耶誕節等基督教節日，根除宗教信仰「從娃娃抓起」。同時，對教學內容、教師備課和課堂教學進行全面排查。為實現消除教科書中涉及宗教信仰，官方正篡改被選入中小學生教科書的國際知名作家的著作篇目。

報導引述河北省一名學生家長透露，人民教育出版社於1月出版的新版小學六年級語文課本中，一些著作篇目的內容被刪改。

在英國作家笛福寫的「魯濱遜漂流記」原版小說中描寫，「我又找到了三本很好的『聖經』……還有幾本葡萄牙文書籍，其中有兩、三本祈禱書和幾本別的書籍，我都把它們小心地保存起來」。在新版教科書中，這段話中涉及「聖經」和「祈禱書」的內容被刪除，只剩下「我又找到了幾本葡萄牙文書籍」。

俄國作家契訶夫的短篇小說「凡卡」也被改得面目全非。原版中「做禮拜」、「求上帝保佑您」、「我會為您禱告上帝」和「我求您看在基督的面上」等宗教用語被刪掉，「看在上帝面上」也被改成了「看在老天爺面上」。

安徒生寫的「賣火柴的小女孩」也遭改動。原文中「有一顆星星落下來，就有一個靈魂要到上帝那兒去了」，這句話被改成了「有一顆星星落下來，就有一個人要離開了」。

報導稱，這位家長表示，官方篡改外國名著的做法是對文學作品創作者的侮辱，也是對西方文化和宗教信仰的一種排斥和打壓。