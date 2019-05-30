「真的很想去中國」 教宗暢談中國夢

2019-05-30 12:09 世界日報 北京30日電



教宗：梵中談判進程 沒時間表 (歐新社) 分享 facebook

天主教教宗方濟各28日接受墨西哥電視台專訪談到中國議題，教宗表示，「中國是我的夢想」，他很喜歡中國人，「真的很想去中國」。教宗還說，梵中目前關係很好，但教廷對於梵中談判進程沒有預設時間表。

中央社報導，美國最新一期宗教自由人權報告，才剛點名批判中國諸般迫害宗教，教廷此時卻向世人端出一個完美無暇的中國夢，很難不讓人聯想，難道梵蒂岡也被「河蟹」了嗎？（中國網路用語「河蟹」（諧音和諧），意指北京當局常以追求和諧社會為由，屏蔽不利政權的消息）且方濟各對中國政府迫害地下教會未置一詞，並稱「沒有任何問題」、「反對者只是少數」，這對中國地下教友的情感是重大打擊。

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報導指出，教宗接受派駐在梵蒂岡45年的墨西哥資深記者暨節目主持人訪問時表示，教廷與中國的關係非常好，在中梵主教任命協議簽署後，中國曾有兩個主教來看他，他們原本分屬地上和地下教會，現在已共融互稱弟兄，這是很重要的一步。中國主教已知道，他們必須愛國，但也要好好照顧天主的羊群，中梵雙方關係正逐漸靠近。

據報導，主持人追問，但在中梵協議中，中國天主教徒是否有點感到被教廷拋到一邊；教宗表示，一般天主教徒都很高興能合一，或許少數領導的神職人員感覺被排除在外，這是很正常的。教宗並舉匈牙利的敏真諦主教事件為例表示，當時很多人也覺得敏真諦主教被教宗保祿六世出賣了，但並非如此。

報導說，主持人詢問這是否代表教宗要去中國了？教宗表示，「我真的很想」。

報導指出，中梵協議後，教廷高層屢次受訪時，總不忘紀念中國地下教友長期的犧牲奉獻。但教宗28日指中梵協議受到中國信徒一致擁戴，反對的只是部分地下教會領導階層，他們感覺被排除於決策核心之外。言下之意，似乎把這些為堅守信仰被中國關押勞改數十年的神職人員，定調成了因為戀棧主教權位而阻撓教會前進的保守派。