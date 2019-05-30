太離譜！南韓隊奪冠腳踩中國獎杯、做撒尿動作 結果這下場…

2019-05-30 12:10 世界日報 北京30日電



來源：YouTube

南韓國青隊隊員29日奪得由中國舉辦的熊貓杯邀請賽冠軍後，有隊員在頒獎典禮上將冠軍獎杯踩在腳底，還有隊員對獎杯做出撒尿的動作，引起軒然大波。熊貓杯組委會表示，已經向南韓足協提出嚴正抗議和交涉，要求道歉。南韓隊隨後全隊公開道歉，主帥金正秀致歉說：「我們傷害了中國人感情。」

環球網報導，據攝影師「冰河白冰」透露，南韓隊在慶祝奪冠時，對獎杯做出侮辱性動作。冰河白冰在其個人社交平台寫道：「韓國國青隊隊員這樣對待熊貓杯冠軍獎杯，還有隊員對獎杯做出撒尿的動作，隊友都看不下去了，制止了這名隊員的瘋狂舉動，可惜我沒有拍下來。」

韓國奪冠球員腳踩中國獎杯狂笑 做撒尿動作 (取材自微博) 分享 facebook

有球迷評論稱，太丟人，一點職業道德都沒有，不能忍！

另據足球報官方微博消息，熊貓杯組委會表示，已經向南韓足協提出嚴正抗議和交涉，做出這個舉動的球員必須道歉！

南韓隊全體隊員及教練向球迷致歉。 (視頻圖) 分享 facebook

成都市足協29日也發布微博回應稱，南韓隊員及球隊必須公開書面道歉。該微博並貼出熊貓杯組委會聲明：「該隊員的行為是對熊貓杯賽事的嚴重侮辱，組委會已經第一時間向南韓國青隊提出嚴正交涉和抗議，目前，南韓領隊已經口頭道歉並已向南韓足協報告此事，會對此事有進一步說法，我們的態度很明確，該隊員及球隊必須公開書面道歉。」

聲明指出，「南韓隊員的舉動有損體育精神，不僅是對熊貓杯賽事的侮辱，也是對參賽各國家，賽事所有工作人員，賽事所有觀眾的侮辱，我們不歡迎這樣的隊員前來參賽。歷屆熊貓杯的冠軍獎杯，都會放在所在國足協的足球博物館，組委會不清楚為何該隊員要侮辱屬於自己國家具有十分意義的獎杯」。

環球網報導，南韓隊全隊在賽事組委會、成都市足協的強烈抗議之下，於所下榻的酒店正式做出道歉，當事球員親自念出道歉信，全隊鞠躬。

南韓隊主帥金正秀30日致歉：「首先我要就事情的發生道歉，這完全是我的錯誤，我們希望兩國足協能維持友好關係，我們的球員不會再做出類似舉動，我們再次道歉，我們傷害了中國人的感情。」