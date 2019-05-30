親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

坐擁百岳卻宛如黃金堆上的乞丐 誰卡住台灣山岳觀光

可惡！惡夫妻詐騙智障男 家屬該怎辦？

人民日報再嗆「美國那些政客」：莫要一條道走到黑

2019-05-30 11:12聯合報 記者許依晨╱即時報導

中美貿易戰陷入僵局，大陸官媒人民日報30日再發表評論文章，指美國蠻不講理、任性妄為的行徑，不僅是對別國正當發展權利的打壓，也是對國際規則的踐踏，但其一意孤行必將失敗，注定徒勞無功。　

這篇「鐘聲」系列的評論以「難道非要撞了南牆才回頭—一意孤行必將失敗」為題，稱美國一些政客被「美國優先」遮住雙眼，大搞貿易保護主義、單邊主義，肆意揮舞關稅大棒，全然不顧中美兩國人民和全世界人民的強烈反對。

評論說，說到底，無非是只想當隨意制定規則的「吹哨員」，不想做遵守規則的「運動員」﹔無非是只想自己單贏，不想各國共同發展。於是，「讓美國再次偉大」成了將美國利益凌駕於別國正當利益和國際社會共同利益之上的正當理由，貿易零和成了對國際規則和國際機制「合則用，不合則退，不合則毀」的堂皇藉口。如此蠻橫無理，還有何公義可言？

評論指出，一味任性胡來，是對美國自身國際信譽和國際形象的損耗，也是對世界各國合作大環境的攪擾破壞。美國那些政客是不是該想一想，為什麼美國針對華為的禁令一出，多位歐洲國家領導人就明確表示，封殺華為毫無先見之明，歐洲國家不準備效法美國？得道多助，失道寡助。試圖以保護主義阻擋經濟全球化大潮的舉動，注定不得人心。

評論最後說，奉勸美國那些政客聽聽美國社會各界的呼聲，聽聽世界各國的批評警告，及早醒悟、迷途知返，莫要一條道走到黑，不撞南牆不回頭。

中美貿易戰對峙升高，人民日報發文嗆「美國那些政客」。（路透）
中美貿易戰對峙升高，人民日報發文嗆「美國那些政客」。（路透）
分享

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

孟晚舟被押後 首位訪陸加國省長盼擴大合作

2019-05-30 10:21

中共副外長暗批美：挑起貿易戰是「經濟恐怖主義」

2019-05-30 11:45

日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09

兩岸同婚？ 國台辦：大陸實行男女婚姻制

2019-05-30 00:59

會見台灣團 汪洋：中國人的事，自己商量

2019-05-30 00:57

教宗：梵中談判進程 沒時間表

2019-05-30 00:54

郁慕明：新黨將組律師團為台商冤假錯案翻案

2019-05-29 22:51

汪洋會見郁慕明 強調青年為促統新生力量

2019-05-29 22:32

陸委會：無懼中共武嚇 將積極發展對美關係

2019-05-29 21:14

天安門女神降臨！30年前的民主雕像是中國救星？

2019-05-29 21:00

兩岸同婚登記 海基會：已知2件申請單身證明

2019-05-29 18:09

陸配先生在台灣開畫室有成 張小月為之驚豔

2019-05-29 17:40

聯邦快遞誤寄華為包裹 陸外交部要求給合理解釋

2019-05-29 16:50

余永定：人民幣不能破7 是自己嚇自己

2019-05-29 16:47

陸媒批李嘉誠「做空中國」 長實駁斥：在中投資規模龐大

2019-05-29 16:31

六四30周年將近！王丹：中國0進步 人權為文革以來最糟

2019-05-29 16:21

港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18

劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22

六四30周年前夕 趙紫陽秘書鮑彤：領導人應與鄧小平切割

2019-05-29 14:20

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

台湄簽協議 共同造媽祖文旅圈

2019-05-29 03:46

天安門「罪犯8901」：鮑彤被捕 中共改革派徹底失勢？

2019-05-28 21:00

未演先轟動！中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

會見郁慕明 江蘇省委副書記吳政隆：盼蘇台兩地攜手同心

2019-05-28 20:11

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 16:06

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17
看更多

熱門文章

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07

聯邦快遞誤寄華為包裹 陸外交部要求給合理解釋

2019-05-29 16:50

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18

陸配先生在台灣開畫室有成 張小月為之驚豔

2019-05-29 17:40

余永定：人民幣不能破7 是自己嚇自己

2019-05-29 16:47

陸委會：無懼中共武嚇 將積極發展對美關係

2019-05-29 21:14

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

兩岸同婚？ 國台辦：大陸實行男女婚姻制

2019-05-30 00:59

日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08

兩岸同婚登記 海基會：已知2件申請單身證明

2019-05-29 18:09

會見台灣團 汪洋：中國人的事，自己商量

2019-05-30 00:57

中國掃黑「掃」到幼兒園學童 網友轟：低級黑

2019-05-29 14:18

中國造全球最大靜音科考船 20公尺外魚群感覺不到

2019-05-30 10:52

升高貿易戰警戒 短短三天人行放錢1.8兆

2019-05-29 23:25

陸媒批李嘉誠「做空中國」 長實駁斥：在中投資規模龐大

2019-05-29 16:31

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

90後台灣青年 廈門開螃蟹館

2019-05-30 04:21

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

機長拒載打點滴乘客 昆航延誤6小時

2019-05-29 15:45

郁慕明：新黨將組律師團為台商冤假錯案翻案

2019-05-29 22:51

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

孟晚舟被押後 首位訪陸加國省長盼擴大合作

2019-05-30 10:21

吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23

汪洋會見郁慕明 強調青年為促統新生力量

2019-05-29 22:32

周小川：人民幣匯率變化取決供求關係對經濟有好處

2019-05-29 22:37

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22

香港競爭力 維持全球第2

2019-05-30 04:09

「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40

六四30周年將近！王丹：中國0進步 人權為文革以來最糟

2019-05-29 16:21

疑報導台灣同婚 這家上海媒體停止更新3個月

2019-05-29 14:20

茅台大手筆 要發840億紅利

2019-05-30 03:27

告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37

中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19

瞄準社交電商 京東推「拼購」業務

2019-05-29 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top