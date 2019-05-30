人民日報再嗆「美國那些政客」：莫要一條道走到黑

2019-05-30 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中美貿易戰陷入僵局，大陸官媒人民日報30日再發表評論文章，指美國蠻不講理、任性妄為的行徑，不僅是對別國正當發展權利的打壓，也是對國際規則的踐踏，但其一意孤行必將失敗，注定徒勞無功。

這篇「鐘聲」系列的評論以「難道非要撞了南牆才回頭—一意孤行必將失敗」為題，稱美國一些政客被「美國優先」遮住雙眼，大搞貿易保護主義、單邊主義，肆意揮舞關稅大棒，全然不顧中美兩國人民和全世界人民的強烈反對。

評論說，說到底，無非是只想當隨意制定規則的「吹哨員」，不想做遵守規則的「運動員」﹔無非是只想自己單贏，不想各國共同發展。於是，「讓美國再次偉大」成了將美國利益凌駕於別國正當利益和國際社會共同利益之上的正當理由，貿易零和成了對國際規則和國際機制「合則用，不合則退，不合則毀」的堂皇藉口。如此蠻橫無理，還有何公義可言？

評論指出，一味任性胡來，是對美國自身國際信譽和國際形象的損耗，也是對世界各國合作大環境的攪擾破壞。美國那些政客是不是該想一想，為什麼美國針對華為的禁令一出，多位歐洲國家領導人就明確表示，封殺華為毫無先見之明，歐洲國家不準備效法美國？得道多助，失道寡助。試圖以保護主義阻擋經濟全球化大潮的舉動，注定不得人心。