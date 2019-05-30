日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



日本沖繩縣石垣市議員仲間均上周乘搭漁船，以「釣魚台守護會」名義聲稱要到釣魚台附近海域「捕魚」，結果遭遇4艘中國海警船追趕約1小時，雙方最接近時只相距30至50公尺，並未發生碰撞。

香港明報引述沖繩傳媒報導，仲間均是以「釣魚台守護會」名義前往「捕魚」，他與「高洲丸」號船長高江洲正一上周四（23日）凌晨4時25分離開石垣登野城漁港，中午抵達南小島附近海域，作業至當晚7時左右。

他們原計畫晚上9時回港，但收到同行的日本海上保安廳船舶通知，回程途中有中國公務船，因此改為在船上過夜，翌日清晨7時多再出發。

不過，仲間均稱，24日上午9時20分左右，在釣魚台和石垣島之間海域發現中國海警船，「海警1501」一度抵近「高洲丸號」30至50公尺處，一艘日本海保船有官員站在甲板上拿著大聲公對他們喊「改變航向」。

日本海保第11管區海上保安本部稱，當天共有4艘中國海警船在釣魚島附近海域巡航，分別是「海警1501」、「海警2305」、「海警2308」和「海警33115」。

仲間均指出，曾想熄滅引擎看中方如何行動，但海保一直用大聲公喊「不要放慢速度」、「不要挑釁中國公務船」。追趕持續約1小時，中方並無作出衝撞「高洲丸號」的姿態，唯仲間均表示：「如此執著地追擊，讓人感受到中國的認真程度。」