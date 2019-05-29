郁慕明：新黨將組律師團為台商冤假錯案翻案

2019-05-29 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



新黨主席郁慕明表示，一些台商在大陸受到不公平的判決，造成冤假錯案，新黨已組成十人律師團，將積極為台商冤假錯案翻案。而中共全國政協主席汪洋29日下午也贊同，對違反審判原則，判決不公的台商案件給予翻案機會。

郁慕明周三晚在記者會中說，此行曾在廣州、上海、南京會見台商和台青，台商們提出一些意見，一是歷史遺留問題，二是大陸法令規定變化引起的案件。

郁慕明說，在會見汪洋時，他向汪提議，應該像中共總書記習近平曾宣誓過的，對台商要把過去舊的問題拋出來，看看法律上的判決有沒有錯誤。現在在對台工作上，有個可以馬上立竿見影、馬上可以做的事，就是針對有冤屈的，不公平的審判，給予翻案的機會。汪洋回應稱，有些判決不公、違反審判原則的案件，大陸政府應給他們機會。

郁慕明稱，大陸要把2、30年前就登陸投資的台商，變成第一線的宣傳員，把他們的案件弄成公平公正的案件，台商馬上就會告訴家人和台灣鄉親，大陸已經在追求公正的司法判決。這樣的對台工作，是立竿見影的。

新黨將籌組具大陸律師資格的台籍律師團，郁慕明表示，此次代表團裡就擁有四名律師，加上在台灣的六位，至少已有十位台籍律師，將組成委員會，組織律師團為台商處理不公平的審判案。