美中女主播辯論大戰 央視又說不能直播了

2019-05-29 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美中貿易戰意外衍生一場美中電視女主播之間的辯論戰。（合成圖片） 分享 facebook

美中女主播貿易戰辯論擂台明天上午8時登場，大陸外交部發言人陸慷今天下午宣布，央視旗下的CGTN將現場直播，但隨後CGTN在官方微博表示由於版權原因，無法對FOX商業頻道節目進行直播，但將對其進行實時報導。

福斯財經新聞網（Fox Business Network）主播黎根（Trish Regan）與中國環球電視網（CGTN）主播劉欣兩人因對貿易戰看法不一，日前在各自節目中隔空交火。黎根隨後在推特（Twitter）上邀請劉欣進行辯論，劉欣表示接受。主播「約辯」實為罕見，各方矚目。

美中貿易戰一路延燒到了輿論場，美中兩名女主播將就貿易問題展開電視辯論，有分析指出，中方女主播劉欣應是獲得了官方的同意，中國大陸政府希望藉此推動官媒參與全球對話，塑造國際話語權。

大陸外交部今天舉行例行記者會，據澎湃新聞等陸媒報導，面對媒體提問「中美女主播之辯」的有關安排時，陸慷回應，CGTN會有報導，現場直播。

不過，下午5時，CGTN官方微博發出聲明，表示無法對FOX商業頻道節目進行直播。

這份聲明說，「各位網友，很遺憾地通知大家，由於版權原因，CGTN無法對劉欣與FOX商業頻道主播翠西·里根（Trish Regan）關於中美貿易的對話進行直播。此次對話在FOX商業頻道播出，劉欣僅以嘉賓身分參與節目，節目版權歸屬於FOX電視台。CGTN原本打算直播，經過與FOX商業頻道溝通，最終未獲得節目授權。CGTN不能在沒有得到對方授權的情況下擅自進行直播。不過，為了滿足各位網友的信息需求，我們會對其進行實時報導」。