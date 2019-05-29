陸配先生在台灣開畫室有成 張小月為之驚豔

2019-05-29 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



海基會關懷陸配服務今天由董事長張小月帶隊，赴桃園參訪在台灣開畫室有成的陸配「先生」、梁全威畫家個人工作室。梁全威坦言，男陸配往往受限於傳統觀念，比姊妹們需要更長、更艱辛的調適轉換過程，自己則是靠著畫畫找出人生方向。

自從兩岸開放通婚後，已經累積超過38萬名陸配，其中95%是女性，雖然近年男陸配比率有微幅增加，依舊是少數中的少數。

海基會表示，在畫室參訪過程中，張小月特別在一幅名為「兩岸婚姻」的油畫前駐足，梁全威表示，2005年來到台灣後，就開始創作這幅畫作，畫中的101大樓象徵陸配對台灣的「夢想」，但夢想與期待在實際婚姻中，不僅要面對柴米油鹽醬醋茶的經濟壓力，也要面臨另一半家族相處的挑戰。

梁全威說，陸配來台灣結婚必須拋棄在大陸的一切，除了從零開始以外，男人還要承擔起家庭的重責大任，卻發現兩岸民眾雖然膚色相同、語言相近，但「陸配」或「新住民」的符號依然鮮明，他個人曾經歷七年的失眠，靠著畫畫找到自己，在桃園成立個人工作室後，更積極參與社區再造，帶著鄰里大人與小孩共同參與藝術，推廣文化教育。

張小月聽聞梁全威的心路歷程，感嘆「陸配先生著實不容易！」，不畏艱難克服挑戰，將曾經壓抑在內心的情緒，化為奔放的繪畫創作，進而創造人生無限的可能。