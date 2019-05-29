港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美中貿易戰對峙，留學付款支付公司「易思匯」稱受到美中貿易戰影響，中國學生對美國退避三舍，其中許多人轉而選擇赴英加澳等國留學。

香港南華早報28日報導，按照「易思匯」的說法，在美國政府去年對中國輸美產品加徵關稅後，希望前往美國留學的中國學生人數就開始逐漸減少，因為他們擔心或將無法獲得赴美留學簽證。

易思匯是辦理中國留學缴費諮詢服務平台，對接了全球數千所海外院校和中國上百家教育機構。

另外，據教育諮詢機構啟德教育發布的《2019中國學生留學意向調查報告》顯示，20.14%的受訪者將英國列為其首選留學目的地，明顯高於選擇美國的比例(17.05%)。其他熱門選項還包括加澳等英語國家以及德法日韓等。

數據顯示，如今中國留學生在美國的110萬國際學生中的占比高達三分之ㄧ，但這種狀況正在發生變化。

報導稱，一位學生家長說「貿易戰不但正使中國學生更難以申請美國大學，而且畢業後也更難以在美國尤其是在高科技行業找到工作」。