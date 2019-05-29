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港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

美中貿易戰對峙，留學付款支付公司「易思匯」稱受到美中貿易戰影響，中國學生對美國退避三舍，其中許多人轉而選擇赴英加澳等國留學。

香港南華早報28日報導，按照「易思匯」的說法，在美國政府去年對中國輸美產品加徵關稅後，希望前往美國留學的中國學生人數就開始逐漸減少，因為他們擔心或將無法獲得赴美留學簽證

易思匯是辦理中國留學缴費諮詢服務平台，對接了全球數千所海外院校和中國上百家教育機構。

另外，據教育諮詢機構啟德教育發布的《2019中國學生留學意向調查報告》顯示，20.14%的受訪者將英國列為其首選留學目的地，明顯高於選擇美國的比例(17.05%)。其他熱門選項還包括加澳等英語國家以及德法日韓等。

數據顯示，如今中國留學生在美國的110萬國際學生中的占比高達三分之ㄧ，但這種狀況正在發生變化。

報導稱，一位學生家長說「貿易戰不但正使中國學生更難以申請美國大學，而且畢業後也更難以在美國尤其是在高科技行業找到工作」。

報導指出，從去年夏天起，在美國攻讀機器人技術、航空、工程和高科技製造等專業的中國留學生就開始面臨更嚴格的簽證控制，一些有關無法獲得返美簽證的傳聞正在中國留學生之間流傳蔓延。其中一些人甚至因擔心不再被允許返回美國繼續留學而不願返回中國探親，至少已有100名中國留學生遭遇赴美簽證被推遲等麻煩。

中美貿易戰對峙升高，中國學生對美國退避三舍，其中許多人轉而選擇赴英加澳等國留學。...
中美貿易戰對峙升高，中國學生對美國退避三舍，其中許多人轉而選擇赴英加澳等國留學。（路透）
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