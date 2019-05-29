陸媒批李嘉誠「做空中國」 長實駁斥：在中投資規模龐大

2019-05-29 16:31 世界日報 香港新聞組／香港29日電



陸媒批李嘉誠「做空中國」 香港中國通訊社 分享 facebook 中國媒體發表文章，強烈批評港商李嘉誠6年來在中國大陸、香港大舉拋售房地產，並指他「有著非常規的賺錢祕密」、「用盡潛規則逐利」，且「掏空了商業的信用，蛀蝕了中國經濟的根基」。長實集團詳列內地投資狀況反駁，強調集團在中國的投資規模龐大，業務發展多元化，涵蓋地產、能源、港口、零售、電廠及基建等多個範疇。

長實詳列內地投資反駁

中國媒體德林社27日以「李嘉誠真跑了」為題發表文章說，李嘉誠已經4年沒有在中國及香港購地，反倒一直在拋售兩地的房產。6年來，他在兩地拋售房產共套現逾1700億人民幣（約246億美元）。近來更接觸買家，準備拋售上海價值200億元的房產。

文章直指，「跑路的」李嘉誠，在中國有著「非常規的賺錢祕密」。他在「做空中國」的背後，旗下整個長實集團在中國卻透過潛規則賺取了1000億（約145億美元）。相較於中國房地產商人慣於急忙售屋，李嘉誠卻「喜歡囤地」，以至於，「修房子的，不如炒地皮的」。

這篇文章說，基於這種模式，李嘉誠的長實集團在全中國近30個開發案中，至今只完成10個左右，多數開發案都歷時10年以上。其中在北京的一個開發案，1993年取得土地，卻到2018年才開發完成，相隔25年，房價早已從每平方公尺2000元漲到4萬元。

然而，經過6年來的拋售，長實集團2018年底在中國擁有的土地，已較前一年同期大減33%；而在香港，同一期間更驟減44%。而李嘉誠從中國及香港抽離的資金，則轉移到他看好的52個國家。

文章提到，歐洲是李嘉誠轉移資金的重點，英國更吸引了他港幣4000億元的資金，投入電力、交通、天然氣、零售、基建等領域，令高傲的歐洲人驚呼，李嘉誠「買下了整個英國」。

這篇文章最後說，「李嘉誠為首」的一批商人享受了中國改革開放的紅利，在中國經濟轉型升級的過程中「開始瘋狂套現走人」。商人逐利無可厚非，但莫讓那些「用盡潛規則逐利的商人掏空了商業的信用，蛀蝕了中國經濟的根基」。

21城市擁56房地產項目

據香港01報導，就德林社文章評論長實集團在內地之投資情況，長實集團詳細列明在內地地產、能源、港口及零售等業務之發展情況，以作反駁。例如目前於內地21個城市擁有56個寫字樓、住宅、商場及酒店，又如屈臣氏集團現時在內地超過470個城市開設超過3700家零售店，投資額約人民幣60億元（約8.7億美元）。與此同時，系內電能實業在內地擁有5項發電業務，包括發電廠、熱電廠及風電場，總發電容量達2898兆瓦。而長江基建在內地的收費道路及橋梁總長度約260公里。至於赫斯基能源，亦與中海油共同持有荔灣天然氣田項目，投資額約人民幣400億元（約58億美元）。

德林社於2014年成立，為中國財經作家李德林創辦的自媒體，旗下有財經棟篤笑節目《德林爆語》。