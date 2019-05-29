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六四30周年將近！王丹：中國0進步 人權為文革以來最糟

2019-05-29 16:21台灣醒報 記者施養正╱台北報導

六四學運領袖王丹表示，現今中國的人權為文革以來最糟。（photo on Wiki...
六四學運領袖王丹表示，現今中國的人權為文革以來最糟。（photo on Wikimedia）
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中國天安門事件邁向30周年！當時的學運領袖王丹接受外媒專訪時表示，中國在政治上至今仍未邁出改革腳步，當時也參加抗議的吾爾開希也說，六四至今依舊是中國的禁忌話題。而據國際人權組織今年初發布的《世界人權報告》指出，中國政府大肆鎮壓新疆的維吾爾族，要求其放棄回教信仰，並強制接受「再教育」就是最好的證據。

中國改革零進步

《法蘭西24》報導，1989年天安門事件（或稱六四事件）如今即將滿30周年，當年中國政府將坦克車駛向要求邁向政治民主化的抗議學生，當時身為領袖之一的吾爾開希受訪時表示，中國至今對人權仍毫無尊重，且六四依舊是中國的禁忌話題，任何在社群上的相關言論都會被刪除。

另一領袖王丹28日赴日本出席六四紀念活動，並接受《NHK》專訪，他指出，現今中國的人權展現，在習近平的領導之下堪稱每況愈下，並提醒日本必須將人權及民主精神放在施政首要目標，而非一味追求經濟發展。

此外，雖然王丹曾因六四入獄服刑6年，但他表示仍熱愛自己的國家，日後將持續談論天安門事件，並持續在各地推行學生運動，「這是紀念因事件死亡的夥伴的最佳方式」。

中國打壓人權、宗教

《[獨立報]》指出，國際人權組織今年初曾發佈2019《世界人權報告》，其中對世界一百個國家的人權情況做了評估。報告特別提到習近平修憲濫權，鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林，宗教自由，西藏等問題。

人權觀察負責人羅思舉例，中國之前先否認在新疆有集中營，後來在10月讓官媒播放短片顯示被拘禁者在營地接受「自由的職業培訓」。此外，維權人士在中國受到「任意拘禁，關押，和強制失蹤」，中國更通過「一帶一路」，對其他國家的專制政權提供支持。他強調，中國加強了對人權的壓制，達到「1989年天安門事件」以來的最嚴重程度。

羅思說，中國新疆拘禁100多萬維吾爾族穆斯林讓他們接受再教育，強迫他們放棄伊斯蘭信仰，背叛他們的民族。如果這樣的事情發生在任何其他國家，都會招致極大的憤怒反應，但是中國因為有經濟影響力，因此有能力讓這個問題不了了之。

AI恐助紂為虐

美國《快公司雜誌》指出，北京當局對刪除境內有關六四的言論不遺餘力，有北京科技公司的員工形容，「AI就向刮鬍刀，而人民的言論就像準備被刮除的鬍子。」也有另一員工坦承，他4年前必須手動刪除有關天安門事件的照片，現在利用人工智慧作業既快速又精準。

不僅如此，透過人工智慧，當局甚至可以直接拒絕人民在社群媒體發表六四言論，包括涵蓋相關日期、圖片、抗議人士姓名的貼文，因此科技的發展對於中國而言，更有利政府監控、限制及刪除任何當局不想讓人民了解的敏感議題。

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