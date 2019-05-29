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貿易戰番外篇 美中女主播電視辯論戰明晨8時先登場

2019-05-29 15:41聯合報 記者許依晨╱即時報導

美中貿易戰一路延燒到了輿論場。台北時間30日上午8時，美中兩名女主播將就貿易問題展開電視辯論，主播「約辯」實為罕見，引發了各方矚目。有分析指出，中方女主播劉欣應是獲得了官方的同意，中國大陸政府希望藉此推動官媒參與全球對話，塑造國際話語權。

中國大陸女主播劉欣和美國女主播黎根已約定30日上午8時就貿易戰辯論。兩位著名主播一位是來自美國福斯（Fox）電視的主播黎根（Trish Regan），另一位是央視旗下的中國環球電視網（CGTN）主播劉欣。

兩人來頭都不小，47歲的黎根與44歲的劉欣年齡相仿，並同樣具備大學學歷。劉欣是南京大學外國語學院英語言文學士，先後擔任中央電視台英語國際頻道主持人、央視駐日內瓦記者，現為CGTN《欣視點》欄目主持人。

黎根則是美國哥倫比亞大學歷史學學士。在美國總統川普最喜歡的電視頻道之一福克斯商業頻道擁有自己的主打電視節目《翠西·黎根黃金時段》，此前曾在彭博電視、哥倫比亞廣播公司等媒體任職。

這場辯論源於劉欣不滿美黎根14日在報導時稱，「中國的繁榮是以美國利益為代價，美國別無選擇，唯有一戰」等內容而起。劉欣在22日的節目中對黎根的言論進行駁斥，兩人隔空交火後，黎根在推特上提出，願與「中國國家電視台」辯論。劉欣也回覆，將以黎根的節目嘉賓身分參加，兩人敲定在台北時間30日上午8時越洋連線一辯高下。

美國之音指出，中國官方媒體的主持人一般較為低調。但近日來，幾乎所有受到嚴格控制的中國媒體都轉發了關於辯論的報導，強調劉欣早期在英語演講比賽中的獲獎經歷，為其造勢，此外，CGTN還稱兩位主播的辯論是「歷史性的第一次」。

隨著白宮在持續不斷的貿易爭端中對北京施壓，中國的民族主義情緒日益高漲。兩國女主播的針鋒相對在中國受到了熱切的期待。在新浪微博上，關於這場辯論的話題標籤已經被瀏覽了超過1.5億次，一些微博發文被轉發了數萬次，不少中國網友對劉欣表達了支持。

至於從中國政府的角度來看，報導稱，「這場辯論可能是一個小小的勝利，因為這增加了中國官方媒體在西方社會的曝光度」。

中美兩大美女主播大辯論，未演先轟動。中共外交部發言人陸慷28日在記者會上難得露出笑容說，「我和大家一樣關心，希望大家一塊去看看，中國有句話叫做真理愈辯愈明」。不少中國大陸網有在微博討論希望央視能直播。

美中貿易戰意外衍生出了一場美中電視女主播之間的「唇槍舌劍」與30日的一場辯論。（...
美中貿易戰意外衍生出了一場美中電視女主播之間的「唇槍舌劍」與30日的一場辯論。（合成圖片）
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