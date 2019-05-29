劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣新中華兒女學會今在北京舉行兩岸關係與民族復興座談會，國台辦主任劉結一，新黨主席、台灣新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明等人出席。

新華社報導，會議達成多項共識，提出五點共同倡議。

一、共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一。兩岸同屬一個中國。台獨損害國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定，阻礙兩岸關係發展，只會給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來禍害。堅持九二共識，堅決反對台獨分裂，攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

二、共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光。兩岸同屬中華民族，都是中國人。實現中華民族偉大復興，是兩岸中國人的共同追求、共同責任、共同利益。

三、深化兩岸融合發展，推動實現應通盡通。兩岸一家親，親望親好。大陸方面繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，落實落細各項惠及台灣同胞的政策措施，為台胞台企提供同等待遇；努力實現兩岸應通盡通，積極推動福建沿海地區同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。

四、增進兩岸青年交流，強化責任擔當。兩岸青年要在開創民族復興新征程中，勇擔責任、團結友愛、攜手打拚。兩岸青年交流要創新形式，豐富內容，搭建更多更好的交流渠道和合作平台，增進彼此了解和親情；為台灣青年來大陸求學提供機會和良好服務；為台灣青年來大陸發展創造更好條件，提供多樣化輔導培訓和信息諮詢服務。