親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

副市長包庇胞妹校長動經費？韓國瑜：違法就送辦

竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣新中華兒女學會今在北京舉行兩岸關係與民族復興座談會，國台辦主任劉結一，新黨主席、台灣新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明等人出席。

新華社報導，會議達成多項共識，提出五點共同倡議。

一、共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一。兩岸同屬一個中國。台獨損害國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定，阻礙兩岸關係發展，只會給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來禍害。堅持九二共識，堅決反對台獨分裂，攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

二、共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光。兩岸同屬中華民族，都是中國人。實現中華民族偉大復興，是兩岸中國人的共同追求、共同責任、共同利益。

三、深化兩岸融合發展，推動實現應通盡通。兩岸一家親，親望親好。大陸方面繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，落實落細各項惠及台灣同胞的政策措施，為台胞台企提供同等待遇；努力實現兩岸應通盡通，積極推動福建沿海地區同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。

四、增進兩岸青年交流，強化責任擔當。兩岸青年要在開創民族復興新征程中，勇擔責任、團結友愛、攜手打拚。兩岸青年交流要創新形式，豐富內容，搭建更多更好的交流渠道和合作平台，增進彼此了解和親情；為台灣青年來大陸求學提供機會和良好服務；為台灣青年來大陸發展創造更好條件，提供多樣化輔導培訓和信息諮詢服務。

五、傳承弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。兩岸同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。推進兩岸共寫史書、共享史料，促進兩岸同胞全面客觀了解歷史，樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀；堅決反對各種名目的去中國化、文化台獨行徑，增進兩岸同胞中華文化和中華民族認同，促進心靈契合。

中共國台辦主任劉結一。法制日報
中共國台辦主任劉結一。法制日報
分享

台獨國台辦北京
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

貿易戰番外篇 美中女主播電視辯論戰明晨8時先登場

2019-05-29 15:41

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22

六四30周年前夕 趙紫陽秘書鮑彤：領導人應與鄧小平切割

2019-05-29 14:20

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

台湄簽協議 共同造媽祖文旅圈

2019-05-29 03:46

天安門「罪犯8901」：鮑彤被捕 中共改革派徹底失勢？

2019-05-28 21:00

未演先轟動！中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

會見郁慕明 江蘇省委副書記吳政隆：盼蘇台兩地攜手同心

2019-05-28 20:11

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 16:06

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

中國再傳軍用直升機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-28 13:36

中巡組前副部級專員涉貪3200萬 被判刑12年

2019-05-28 13:35

集體暴力下的集體失憶：一名記者的六四記憶

2019-05-28 11:59

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

鎮壓悲劇的關鍵決策？30年前的今天，六四天安門的不退場聲明

2019-05-27 21:00

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48

外媒用詞暗示「兩個中國」 陸方發言人怒跳腳上起英文課

2019-05-27 17:49

新華社3記者採訪探士兵資訊 德國軍方要查

2019-05-27 17:43

李大維會波頓 陸外交部：反對美台保持官方往來

2019-05-27 17:38

一片尖叫混亂 陸兒童選秀舞台突坍塌1亡14傷

2019-05-27 15:35

修例惹爭議／跟進個案移交港擬設監察員

2019-05-27 14:50

港人反修例 六四遊行人數倍增 中聯辦前燒紙錢

2019-05-27 14:50

雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39
看更多

熱門文章

點頂級牛排要求「半熟」！上桌一翻她超傻眼：刷新人生觀

2019-05-28 20:04

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 巴國新娘泣訴「被騙了」

2019-05-29 11:45

未演先轟動！中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

陸發改委明確信號 稀土可成反制美國重要籌碼

2019-05-28 22:05

想變「V型小臉」！29歲天津女砸2850萬赴韓整容 腦損成植物人

2019-05-28 19:47

陸製特斯拉 後天開放預訂

2019-05-29 00:16

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

中美女主播英語辯論貿易戰 陸民想看央視有忌憚

2019-05-28 19:48

貿易戰中國恐打稀土牌 官方藉黨史強硬表態

2019-05-29 03:42

大陸掃黑除惡調查 連幼兒園幼童也不能免

2019-05-28 22:41

中美經貿摩擦 國家發改委：別拿稀土製造的產品打壓中國

2019-05-28 22:45

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

百年歷史中挖出被遺忘的經典 讓愛「國」也能很潮

2019-05-29 11:00

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

中國藝術家張玥得獎感言提「六四」 慘遭封殺

2019-05-29 11:18

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

阿里巴巴擬赴港上市 籌資6,300億

2019-05-28 23:47

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

環球時報總編：中國認真考慮限制對美出口稀土

2019-05-28 22:05

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

陸網路影片管制 促青少年只看愛國主義片

2019-05-28 15:46

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

梵蒂岡博物館館藏中國文物 首度進北京故宮

2019-05-29 00:15

北京直飛挪威開通 行程9小時

2019-05-29 03:47

阿里巴巴近一月市值 蒸發千億美元

2019-05-28 23:47

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

香港第二大富豪、亞洲股神 李兆基退休

2019-05-29 00:11

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

親睹六四鎮壓 前中共軍官：參與者都有責任說出真相

2019-05-29 08:31

DHL國際快遞 首度於中國推出全自動無人機遞送服務

2019-05-29 09:47

會見郁慕明 江蘇省委副書記吳政隆：盼蘇台兩地攜手同心

2019-05-28 20:11

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top