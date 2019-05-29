蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



蔡英文政府執政屆滿三周年，中共國台辦發言人安峰山今天在記者會上，被新華社記者問到如何評價三年來的兩岸關係。安峰山表示，從2016年以來，兩岸關係惡化，台海形勢更趨複雜嚴峻。

安峰山指出，從2016年5月20日以來，民進黨當局拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸關係發展的共同政治基礎，支持和縱容各種台獨活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出各種充斥兩國論的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

安峰山並指，3年來，面對台灣當局和台獨勢力的各種挑釁和破壞，大陸毫不動搖地堅持對台工作的大政方針，堅決貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，堅定堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和扼制任何形式的台獨分裂的圖謀和行徑。

他表示，大陸同時積極地貫徹以人民為中心的發展思想，秉持兩岸一家親的理念，努力擴大兩岸民間各領域交流合作，持續推出了包括31條措施、向金門供水、制發台灣居民居住證等一系列惠台利民的政策措施，促進兩岸融合發展和同胞心靈契合。