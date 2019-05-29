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川崎無差別殺傷案：日本社會的「兇手邊緣人」標籤？

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 新娘泣訴「被騙了」

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

台灣通過同志專法，成為亞洲第一個承認同志婚姻的國家，大陸國台辦今天面對媒體提問，低調回答：「大陸實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度」。面對同志婚姻和同志平權的世界潮流，大陸向全世界表達了不支持、不反對的官方態度。這不僅突顯兩岸對人權思維的差距，大陸也同時表明不隨民進黨的政策起舞。

這不是台灣媒體首次在國台辦例行記者會就同婚問題發問，前兩次，國台辦發言人的回答都是「請去詢問有關部門」，當時台灣同婚專法還沒通過。現在台灣同志已經可以結婚，大陸不得不面對是否承認大陸同志和台灣同志伴侶在台灣結婚的法律效力，包括雙方的權利義務、財產分配、重大手術簽字等權利。

兩岸交流三十多年來，出現數以萬計的兩岸婚姻，也成就了不少兩岸同志伴侶。在台灣同婚專法通過的那一天，大陸社交媒體微博微信上，湧現大量支持的歡呼聲。許多人盼望能和相伴多年的台灣同志伴侶結婚，也有大陸同志伴侶希望「兩人一起去台灣結婚」。大陸官方口頭上一向支持兩岸婚姻、兩岸通婚，卻在兩岸同志伴侶成為法律的「婚姻」前止步。

去年十一月六日，中共代表在聯合國UPR首次回應了LGBT的基本立場：一、中國一貫尊重LGBT群體的健康權，並給予其平等的社會保障；二、保護進行性別重置手術的權利；三、現階段，中國不給LGBT群體和同性婚姻的權利並非因為歧視；四、這一政策是中國的歷史文化價值觀決定的。

當時，大陸NGO組織的回應是：「這種官方在國際上對同志的表態，與現狀有不少差距，落實到具體的執行有更大距離，同志群體在中國面臨的歧視必須在法律上得到改善，更需要社群裡每一個人由下而上的推動」。

中共國台辦主任劉結一在多次公開場合說，要多為台灣民眾做實事、辦好事、解難事，要為台灣同胞帶來紮實的獲得感、幸福感。現在，大陸同志和台灣同志，同時都在注視大陸對此事的進展。

大陸官方對同志婚姻採取不支持、不反對的官方態度。圖為2015年七對中國同志伴侶遠...
大陸官方對同志婚姻採取不支持、不反對的官方態度。圖為2015年七對中國同志伴侶遠赴美國結婚。（淡藍網資料照片）
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