疑報導台灣同婚 這家上海媒體停止更新3個月

2019-05-29 14:20 世界日報 北京29日電



中國大陸媒體「好奇心日報」官方微博28日發布消息稱，網站和App自28日零時起停止更新3個月。據微博上網友推測，可能與好奇心日報27日刊登的台灣同婚報導有關，目前該文尚未刪除。

2014年上線的上海「好奇心日報」，被媒體圈盛讚為「中國最賺錢的商業媒體」，報導內容以年輕人為對象，囊括商業報導、科技新聞、生活方式等各個領域，風格相對活潑，在中國媒體中獨樹一格，被視為一股媒體清流。

去年8月，好奇心日報因開設原創新聞欄目、刊登大量海外媒體時政文章，被上海網信辦以違反「網路安全法」為由約談，被要求整改並受處罰，當時好奇心日報也曾停更所有網路傳播平台。

好奇心日報28日在官方微博發聲明，內容稱「好奇心日報的網站和App自2019年5月28日零時起停止更新3個月。讀者此間可以讀歷史文章。讀者評論和其他互動都將暫停。好奇心研究所的互動功能將在我們的另一個App『好奇怪』上出現，讀者可以在那裡參與」。

這份聲明中沒有提到暫停更新原因，不過，根據其他轉發或留言討論此微博的網友反應，可能與其網站27日刊登的台灣同婚報導有關。

微博帳號「同志之聲」表示， 「不會忘記『好奇心日報』曾多次客觀、正面、詳實報導LGBT 群體現狀，曾開設LGBT專屬欄目。說好三個月，那我們約好三個月後見」。「北京同志中心」則進一步指出，「今年4月，其LGBT專欄也曾被下架」。

網友討論表示，「以後在電梯裡在地鐵上看啥？沒有替代品了，它是讀體驗和內容質量最高的App，沒有之一」、「我估計就是那條推送台灣同性結婚的思考引起的吧」、「這是我覺得中國區App store 最好的新聞類軟件，兼顧實時新聞和深度報導，新聞內容有嚴肅的有輕鬆的，我不知道他們文章到底是哪裡出了問題、觸犯了哪一部分的法律，星期二的早上充滿了失望和無奈」。