六四30周年前夕 趙紫陽秘書鮑彤：領導人應與鄧小平切割

2019-05-29 14:20 世界日報 北京29日電



針對「六四」事件發生近30年，已故中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤日前說，當今中央領導人「不要把自己跟鄧小平捆在一起」，應該切割，特別是如今中國「遇到困難，需要團結」時更值得考慮。

BBC中文網刊出對鮑彤的專訪，提到上述內容。他還說，自己這輩子可用四個字概括：「一事無成」。

鮑彤表示，他要做的事情，沒有一件事做成功的。毛澤東時代是這樣，鄧小平時代也是如此，現在「當然也沒什麼事情，一事無成」。

據報導，鮑彤說，他曾在「六四」十周年時提到，鄧小平留給後繼者「最大的歷史遺產」就是「六四」。誰只要平反了「六四」，誰就得到民心，超過鄧小平，也超過了毛澤東，得到人民的信任。因此這「最大的歷史遺產」應是輕而易舉的，一做就成功。

鮑彤說，現在的中央領導人要「心平氣和看這個問題（六四），不要把自己跟鄧小平捆在一起，應該把自己跟鄧小平切割開來」。

他認為，特別是當國家「遇到困難，需要團結、凝結人心」的時候，這就是「非常重要的問題」，是「值得鄭重再三考慮的問題」。領導人若真想擺脫現在的各種矛盾和困境，真想得到選民的信任，就應該考慮這個問題。

鮑彤說，這種矛盾，作為一個公民個人很難感受到。但作為領導人，如果連這個感覺都沒有，那是不可思議的。

鮑彤指出，他曾與總書記習近平的父親習仲勳數度交談，非常贊成習仲勳「要保護不同意見」的主張。如今，中共好像有多少條紀律，「不准這個不准那個。如果習仲勳活到現在，大概不會贊成「看齊」（指習近平主張的「看齊意識」）這種東西。