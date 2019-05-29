親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋

川崎無差別殺傷案：日本社會的「兇手邊緣人」標籤？

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22世界日報 北京29日電

死囚孫小果獲放生 官方稱無靠山 生母繼父串謀獄方提供假專利 (取材自重慶晨報)
死囚孫小果獲放生 官方稱無靠山 生母繼父串謀獄方提供假專利 (取材自重慶晨報)
分享

綜合報導，雲南昆明一名黑幫老大孫小果20多年前被判死刑，卻不斷獲減刑，最後還提前出獄一案，雲南官方28日通報最新調查結果，指已對省監獄管理局前副巡視員劉思源及前副局長朱旭、省高級人民法院審判委員會前專職委員梁子安、昆明市中級人民法院審判監督庭前副庭長陳超等重要關係人等11人採取留置措施，並對孫小果出獄後涉及刑事犯罪案件中的九名嫌犯執行逮捕，23名嫌犯予以刑事拘留。

通報中同時公布孫小果的家庭背景。孫小果的母親孫鶴予是昆明市公安局官渡分局前民警。繼父李橋忠曾任昆明市公安局五華分局任副局長；生父陳某為昆明市某單位職工，爺爺陳某清、奶奶陳某芬是某中學前職工，已去世；外公孫某翔、外婆吳某蘭為某鐵路局、某針織廠前職工。

雲南省委隨後也發布消息，稱雲南省委常委會召開擴大會議，強調對全國掃黑辦和中央督導組重點督辦的昆明孫小果案及背後的「關係網」和「保護傘」要堅決徹查，絕不姑息。

報導指出，據雲南掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室發出通告顯示，昆明政法機關今年3月辦理一宗故意傷害案，發現嫌犯孫小果為1998年一審被判死刑的罪犯，有關部門成立專案組開展調查。相關部門已扣查省監獄管理局、省高院、昆明市中院等多名官員，以及孫小果重要關係人等共11人，另拘捕孫小果出獄後所涉刑事罪多名嫌犯。

對於孫小果獲減刑，通報指孫小果在服刑期間，李橋忠夫婦涉嫌與監獄、法院人員共謀，利用並非其發明的「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」申請實用新型專利，達到認定重大立功幫助減刑的目的。孫小果犯強姦罪卻未入獄，是李橋忠夫婦提供孫患病的假證明。相關人員已分別在1998年被判刑，或處以黨紀、政紀處分。

此次官方對孫小果事件的調查反應神速，卻未能完全釋疑。澎湃新聞社論稱，孫家人背景不深，卻能令這樣一個似乎並無「靠山」的「昆明惡霸」屢屢死裡逃生；且關係人都非隻手遮天的大員，為何這群「副職」、「小官」勾結就能釀出如此大案？這中間或許還有更多不為人知的關係勾兌與利益輸送待查。

報導指出，自1994年至今的25年間，孫小果案已導致雲南政法系統21名官員落馬。

監獄公安死刑
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

六四30周年前夕 趙紫陽秘書鮑彤：領導人應與鄧小平切割

2019-05-29 14:20

疑報導台灣同婚 這家上海媒體停止更新3個月

2019-05-29 14:20

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

台湄簽協議 共同造媽祖文旅圈

2019-05-29 03:46

天安門「罪犯8901」：鮑彤被捕 中共改革派徹底失勢？

2019-05-28 21:00

未演先轟動！中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

會見郁慕明 江蘇省委副書記吳政隆：盼蘇台兩地攜手同心

2019-05-28 20:11

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 16:06

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

中國再傳軍用直升機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-28 13:36

中巡組前副部級專員涉貪3200萬 被判刑12年

2019-05-28 13:35

集體暴力下的集體失憶：一名記者的六四記憶

2019-05-28 11:59

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

鎮壓悲劇的關鍵決策？30年前的今天，六四天安門的不退場聲明

2019-05-27 21:00

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48

外媒用詞暗示「兩個中國」 陸方發言人怒跳腳上起英文課

2019-05-27 17:49

新華社3記者採訪探士兵資訊 德國軍方要查

2019-05-27 17:43

李大維會波頓 陸外交部：反對美台保持官方往來

2019-05-27 17:38

一片尖叫混亂 陸兒童選秀舞台突坍塌1亡14傷

2019-05-27 15:35

修例惹爭議／跟進個案移交港擬設監察員

2019-05-27 14:50

港人反修例 六四遊行人數倍增 中聯辦前燒紙錢

2019-05-27 14:50

雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39

西藏書記會美國大使 稱中共治下西藏取得巨大成就

2019-05-27 10:54
看更多

熱門文章

點頂級牛排要求「半熟」！上桌一翻她超傻眼：刷新人生觀

2019-05-28 20:04

兩岸同婚如何解？國台辦用一句話告訴你

2019-05-29 10:54

大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 巴國新娘泣訴「被騙了」

2019-05-29 11:45

未演先轟動！中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

中國要打稀土戰？中共發改委回應了

2019-05-29 10:26

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

陸發改委明確信號 稀土可成反制美國重要籌碼

2019-05-28 22:05

想變「V型小臉」！29歲天津女砸2850萬赴韓整容 腦損成植物人

2019-05-28 19:47

陸製特斯拉 後天開放預訂

2019-05-29 00:16

青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

中美女主播英語辯論貿易戰 陸民想看央視有忌憚

2019-05-28 19:48

貿易戰中國恐打稀土牌 官方藉黨史強硬表態

2019-05-29 03:42

大陸掃黑除惡調查 連幼兒園幼童也不能免

2019-05-28 22:41

中美經貿摩擦 國家發改委：別拿稀土製造的產品打壓中國

2019-05-28 22:45

百年歷史中挖出被遺忘的經典 讓愛「國」也能很潮

2019-05-29 11:00

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

中國藝術家張玥得獎感言提「六四」 慘遭封殺

2019-05-29 11:18

阿里巴巴擬赴港上市 籌資6,300億

2019-05-28 23:47

余英時：六四民主自由精神長存 中共不會有平反的一天

2019-05-29 06:14

環球時報總編：中國認真考慮限制對美出口稀土

2019-05-28 22:05

台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

梵蒂岡博物館館藏中國文物 首度進北京故宮

2019-05-29 00:15

陸網路影片管制 促青少年只看愛國主義片

2019-05-28 15:46

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

北京直飛挪威開通 行程9小時

2019-05-29 03:47

香港第二大富豪、亞洲股神 李兆基退休

2019-05-29 00:11

阿里巴巴近一月市值 蒸發千億美元

2019-05-28 23:47

親睹六四鎮壓 前中共軍官：參與者都有責任說出真相

2019-05-29 08:31

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

中環設行人專區 街坊憂「成旺角翻版」

2019-05-28 15:14

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

中國晶片業薪情不佳 平均招聘月薪4.8萬

2019-05-28 15:09

DHL國際快遞 首度於中國推出全自動無人機遞送服務

2019-05-29 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top