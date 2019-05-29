拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22 世界日報 北京29日電



死囚孫小果獲放生 官方稱無靠山 生母繼父串謀獄方提供假專利 (取材自重慶晨報) 分享 facebook

綜合報導，雲南昆明一名黑幫老大孫小果20多年前被判死刑，卻不斷獲減刑，最後還提前出獄一案，雲南官方28日通報最新調查結果，指已對省監獄管理局前副巡視員劉思源及前副局長朱旭、省高級人民法院審判委員會前專職委員梁子安、昆明市中級人民法院審判監督庭前副庭長陳超等重要關係人等11人採取留置措施，並對孫小果出獄後涉及刑事犯罪案件中的九名嫌犯執行逮捕，23名嫌犯予以刑事拘留。

通報中同時公布孫小果的家庭背景。孫小果的母親孫鶴予是昆明市公安局官渡分局前民警。繼父李橋忠曾任昆明市公安局五華分局任副局長；生父陳某為昆明市某單位職工，爺爺陳某清、奶奶陳某芬是某中學前職工，已去世；外公孫某翔、外婆吳某蘭為某鐵路局、某針織廠前職工。

雲南省委隨後也發布消息，稱雲南省委常委會召開擴大會議，強調對全國掃黑辦和中央督導組重點督辦的昆明孫小果案及背後的「關係網」和「保護傘」要堅決徹查，絕不姑息。

報導指出，據雲南掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室發出通告顯示，昆明政法機關今年3月辦理一宗故意傷害案，發現嫌犯孫小果為1998年一審被判死刑的罪犯，有關部門成立專案組開展調查。相關部門已扣查省監獄管理局、省高院、昆明市中院等多名官員，以及孫小果重要關係人等共11人，另拘捕孫小果出獄後所涉刑事罪多名嫌犯。

對於孫小果獲減刑，通報指孫小果在服刑期間，李橋忠夫婦涉嫌與監獄、法院人員共謀，利用並非其發明的「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」申請實用新型專利，達到認定重大立功幫助減刑的目的。孫小果犯強姦罪卻未入獄，是李橋忠夫婦提供孫患病的假證明。相關人員已分別在1998年被判刑，或處以黨紀、政紀處分。

此次官方對孫小果事件的調查反應神速，卻未能完全釋疑。澎湃新聞社論稱，孫家人背景不深，卻能令這樣一個似乎並無「靠山」的「昆明惡霸」屢屢死裡逃生；且關係人都非隻手遮天的大員，為何這群「副職」、「小官」勾結就能釀出如此大案？這中間或許還有更多不為人知的關係勾兌與利益輸送待查。

報導指出，自1994年至今的25年間，孫小果案已導致雲南政法系統21名官員落馬。