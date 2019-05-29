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台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25聯合報 記者許依晨╱即時報導

台美近來互動緊密，包括經過台美雙方不斷協調，台灣處理美國事務的代表機構，正式更名成「台灣美國事務委員會」等，國台辦發言人安峰山今天表示，「任何挾洋自重都是沒有出路的，也必將自食惡果」。

今天在國台辦例行記者會上，媒體問，台灣處理美國事務的代表機構「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，對此有何評論？

安峰山表示，一個中國原則是國際社會公認的準則，也是中美關係的重要政治基礎，任何破壞一個中國原則的言論和行動，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合兩國的根本利益，也是非常危險的言行，對此堅決反對。

至於兩艘美國海軍艦艇本月再次穿過台灣海峽，美軍第七艦隊發言人稱，船艦航經台灣海峽展現了美國對自由開放的印太地區承諾，安峰山表示，台灣問題事關中國的核心利益，堅決反對任何外來干涉，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公告規定，慎重妥善處理涉台問題。

有陸媒問，最近美國不斷打「台灣牌」，民進黨明確表態，願意做美國印太戰略的一個分子，並不斷把大陸當假想敵搞各種軍演，美台一唱一和引起大陸網友反感，在大陸網絡上再掀起「武統」的浪潮，對此如何評價？

安峰山說，堅決反對美方和台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，絶不允許外國勢力打「台灣牌」損害兩岸同胞的共同利益。

他說，「正告台灣民進黨當局，搞台獨，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，任何挾洋自重，在國際上離間生事，升高兩岸對抗和製造同胞敵意，惡化兩岸關係，這樣的分裂行徑最終都會自食惡果。任何人和任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力」。

外交部日前宣布「北美事務協調委員會」將正式更名為「台灣美國事務委員會」。聯合報資...
外交部日前宣布「北美事務協調委員會」將正式更名為「台灣美國事務委員會」。聯合報資料照
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