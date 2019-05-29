台美關係密切 國台辦：把寶押在外國是靠不住的

2019-05-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



台美近來互動緊密，包括經過台美雙方不斷協調，台灣處理美國事務的代表機構，正式更名成「台灣美國事務委員會」等，國台辦發言人安峰山今天表示，「任何挾洋自重都是沒有出路的，也必將自食惡果」。

今天在國台辦例行記者會上，媒體問，台灣處理美國事務的代表機構「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，對此有何評論？

安峰山表示，一個中國原則是國際社會公認的準則，也是中美關係的重要政治基礎，任何破壞一個中國原則的言論和行動，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合兩國的根本利益，也是非常危險的言行，對此堅決反對。

至於兩艘美國海軍艦艇本月再次穿過台灣海峽，美軍第七艦隊發言人稱，船艦航經台灣海峽展現了美國對自由開放的印太地區承諾，安峰山表示，台灣問題事關中國的核心利益，堅決反對任何外來干涉，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公告規定，慎重妥善處理涉台問題。

有陸媒問，最近美國不斷打「台灣牌」，民進黨明確表態，願意做美國印太戰略的一個分子，並不斷把大陸當假想敵搞各種軍演，美台一唱一和引起大陸網友反感，在大陸網絡上再掀起「武統」的浪潮，對此如何評價？

安峰山說，堅決反對美方和台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，絶不允許外國勢力打「台灣牌」損害兩岸同胞的共同利益。