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陸發改委明確信號 稀土可成反制美國重要籌碼

2019-05-28 22:05聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中美貿易戰引發大陸學者建議用稀土反制美國，中共官方遲未就此有明確說法，今晚(28日)大陸國家發改委有關負責人以接受央視答記者問的方式明確指出，「如果有誰想利用我們出口的稀土所製造的產品打壓中國的發展，那中國人民都會不高興的」。

發改委負責人的說明是繼5月20日習近平總書記在江西贛州考察時實地調研相關稀土企業後，更明確的就稀土作為一個戰略物資，並可能在貿易戰作為一方武器的表態。

記者問：有不少輿論認為，當前中美經貿摩擦持續升級，稀土作為中國的優勢戰略資源，可能成為中國對美反制的重要籌碼。請問您如何看待這一觀點？

發改委負責人答：所謂「獨柯不成樹，獨樹不成林」，在產業分工高度全球化的今天，沒有合作就沒有發展進步。作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共用的方針推動稀土產業發展。一方面，我們堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，我們也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求。我們樂見中國的稀土資源及稀土產品能夠被廣泛用於製造各類先進產品，滿足世界各國人民對美好生活的需要。

關於中美經貿摩擦，我在這裡願再次重申，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。你提出稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器，我可以告訴你的是，如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。

中共中央總書記習近平5月20日赴江西了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。(...
中共中央總書記習近平5月20日赴江西了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。(新華社)
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