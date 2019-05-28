未演先轟動 中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中美兩大美女主播大辯論，未演先轟動。中共外交部發言人陸慷今天（28日）在外交部例行記者會上難得露出笑容說，「我和大家一樣關心，希望大家一塊去看看，中國有句話叫做真理愈辯愈明」。

中國大陸女主播劉欣和美國女主播黎根已約定台北時間30日上午8時就貿易戰越洋辯論。兩位著名主播一位是來自美國福斯（Fox）電視的主播黎根（Trish Regan），另一位是央視旗下的中國環球電視網（CGTN）主播劉欣。

兩人來頭都不小。46歲的黎根與44歲的劉欣年齡相仿，並同樣具備大學學歷。劉欣是南京大學外國語學院英語言文學士，黎根則是美國哥倫比亞大學歷史學學士。

黎根還曾參加選美，獲新罕布夏州（New Hampshire）小姐，目前年薪高達150萬美元；至於劉欣在大二那年，代表全中國大學生在倫敦舉辦的國際英語演講比賽中打敗27國家、37名選手，一舉奪下冠軍。

劉欣是官媒主播，加上28日外交部的表態支持「參賽」，背後至少獲得官方的同意甚至授意。此外，連日來，大陸官媒包括人民日報、環球時報、中國日報也連日在新浪微博上轉發兩名主播的相關新聞與影片，炒熱貿易戰之外的場邊花絮，同時也劉欣助陣。

此場辯論已引發大陸全網關注，不少網民在新浪微博上疾呼央視放手直播。

這場辯論源於央視旗下的中國環球電視網（CGTN）主播劉欣不滿美國福斯財經頻道（Fox Business）主播黎根（Trish Regan）14日在報導時稱，「中國的繁榮是以美國利益為代價，美國別無選擇，唯有一戰」等內容而起。

劉欣在22日的節目中對黎根的言論進行駁斥，兩人隔空交火後，黎根在推特（Twitter）上提出，願與「中國國家電視台」辯論。劉欣也回覆，將以黎根的節目嘉賓身分參加，兩人敲定在台北時間30日上午8時越洋一辯高下。