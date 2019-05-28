親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「脖子以下不能寫」大陸掃黃竟開創出另類文學

日職／王柏融敲復出首支長打 貢獻勝利打點火腿連勝

未演先轟動 中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中美兩大美女主播大辯論，未演先轟動。中共外交部發言人陸慷今天（28日）在外交部例行記者會上難得露出笑容說，「我和大家一樣關心，希望大家一塊去看看，中國有句話叫做真理愈辯愈明」。

中國大陸女主播劉欣和美國女主播黎根已約定台北時間30日上午8時就貿易戰越洋辯論。兩位著名主播一位是來自美國福斯（Fox）電視的主播黎根（Trish Regan），另一位是央視旗下的中國環球電視網（CGTN）主播劉欣。

兩人來頭都不小。46歲的黎根與44歲的劉欣年齡相仿，並同樣具備大學學歷。劉欣是南京大學外國語學院英語言文學士，黎根則是美國哥倫比亞大學歷史學學士。

黎根還曾參加選美，獲新罕布夏州（New Hampshire）小姐，目前年薪高達150萬美元；至於劉欣在大二那年，代表全中國大學生在倫敦舉辦的國際英語演講比賽中打敗27國家、37名選手，一舉奪下冠軍。

劉欣是官媒主播，加上28日外交部的表態支持「參賽」，背後至少獲得官方的同意甚至授意。此外，連日來，大陸官媒包括人民日報、環球時報、中國日報也連日在新浪微博上轉發兩名主播的相關新聞與影片，炒熱貿易戰之外的場邊花絮，同時也劉欣助陣。

此場辯論已引發大陸全網關注，不少網民在新浪微博上疾呼央視放手直播。

這場辯論源於央視旗下的中國環球電視網（CGTN）主播劉欣不滿美國福斯財經頻道（Fox Business）主播黎根（Trish Regan）14日在報導時稱，「中國的繁榮是以美國利益為代價，美國別無選擇，唯有一戰」等內容而起。

劉欣在22日的節目中對黎根的言論進行駁斥，兩人隔空交火後，黎根在推特（Twitter）上提出，願與「中國國家電視台」辯論。劉欣也回覆，將以黎根的節目嘉賓身分參加，兩人敲定在台北時間30日上午8時越洋一辯高下。

美中貿易戰意外衍生出了一場美中電視女主播之間的「唇槍舌劍」與30日的一場辯論。（...
美中貿易戰意外衍生出了一場美中電視女主播之間的「唇槍舌劍」與30日的一場辯論。（合成圖片）
分享

主播外交部福斯
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

天安門「罪犯8901」：鮑彤被捕 中共改革派徹底失勢？

2019-05-28 21:00

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 16:06

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

中國再傳軍用直升機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-28 13:36

中巡組前副部級專員涉貪3200萬 被判刑12年

2019-05-28 13:35

集體暴力下的集體失憶：一名記者的六四記憶

2019-05-28 11:59

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

鎮壓悲劇的關鍵決策？30年前的今天，六四天安門的不退場聲明

2019-05-27 21:00

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48

外媒用詞暗示「兩個中國」 陸方發言人怒跳腳上起英文課

2019-05-27 17:49

新華社3記者採訪探士兵資訊 德國軍方要查

2019-05-27 17:43

李大維會波頓 陸外交部：反對美台保持官方往來

2019-05-27 17:38

一片尖叫混亂 陸兒童選秀舞台突坍塌1亡14傷

2019-05-27 15:35

修例惹爭議／跟進個案移交港擬設監察員

2019-05-27 14:50

港人反修例 六四遊行人數倍增 中聯辦前燒紙錢

2019-05-27 14:50

雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39

西藏書記會美國大使 稱中共治下西藏取得巨大成就

2019-05-27 10:54

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05

正面交鋒 中美防長下周新加坡會談

2019-05-26 09:50

人民日報批美：以「有罪推定」搞科技霸權

2019-05-26 09:43

六四學運將滿30年 這件事讓王丹崩潰了...

2019-05-26 09:27

台海最大巡航救助船 福建開工

2019-05-26 00:51

郭樹清：投機做空人民幣 必遭巨損

2019-05-26 00:51
看更多

熱門文章

高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

2019-05-28 10:00

格鬥狂人徐曉冬得罪太極！被禁搭飛機、住星級賓館

2019-05-27 22:29

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

暖男跟緊緊？男進女廁幫女伴關門共處 嚇壞網友

2019-05-28 13:57

中國首座機場 北京南苑機場9月走入歷史

2019-05-28 11:22

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

陸無人駕駛汽車技術 駛入快車道

2019-05-28 01:49

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43

港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47

大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21

大陸反傾銷 劍指美產苯酚

2019-05-27 23:18

點頂級牛排要求「半熟」！上桌一翻她超傻眼：刷新人生觀

2019-05-28 20:04

華為深圳當後盾 補貼找人才

2019-05-28 01:34

販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

中日韓一帶一路工商大會 近400人與會

2019-05-28 01:49

陸上市公司家數 居世界前茅

2019-05-27 23:18

未演先轟動 中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

洗腎出問題 陸爆C肝院內感染

2019-05-28 00:57

北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

蘋果數據中心建設 穩步推進

2019-05-28 01:48

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18

青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56

陸三大電信 強打提速降費

2019-05-28 00:47

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

想變「V型小臉」！29歲天津女砸2850萬赴韓整容 腦損成植物人

2019-05-28 19:47

新疆農業機械博覽會 國產採棉機亮相

2019-05-28 01:49

郭樹清再轟空頭 人民幣三價齊揚

2019-05-27 23:18

119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48

中梵簽署協議後 梵蒂岡博物館在北京故宮開展

2019-05-28 15:01

中國駐日大使：中國非30年前的日本 不會對美退讓

2019-05-28 18:39

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

香港富豪李兆基退休 兩子接棒

2019-05-28 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top