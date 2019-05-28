親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘇啟誠案調查報告出爐 監委也成假新聞受災戶？

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38聯合報 記者許依晨╱即時報導

華為宣稱聯邦快遞公司（FedEx）擅改華為兩個包裹的寄送地址，把原定送往亞洲的包裹轉送美國。華為稱聯邦快遞未經授權即擅自而為，將重新檢視雙方關係。聯邦快遞官方微博28日就華為包裹被轉運致歉，稱沒有任何外部方面要求轉運。

華為24日向路透表示，聯邦快遞把2個日本寄出、目的地為中國的包裹改寄美國，並試圖如法炮製，把另兩個要從越南寄到華為其他亞洲辦公室的包裹改寄美國。第2次並未成功，但兩次改寄都未經批准。

華為提供FedEx的貨件追蹤資料擷圖，稱這4個包裹都只裝了文件「並非技術」。

路透報導指出，並未獲得任何證據顯示此事件與美國政府把華為列入貿易黑名單有關。FedEx發言人Maury Donahue表示，這幾件包裹是「誤轉」，並非受到第三方要求才改變寄送地點。

聯邦快遞在中國的官方微博28日就華為包裹被轉運致歉，聲明表示，「我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1500萬個包裹。我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉」。

聲明說，經確認，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件，有關貨件正在退還至發貨方途中，該事件不能代表聯邦快遞全球超過45萬名員工每天都致力於為客戶提供其所期望的高質量運輸服務。 ​​​​

圖／翻攝自微博「聯邦快遞中國」
圖／翻攝自微博「聯邦快遞中國」
分享
華為宣稱包裹遭FedEx轉寄至美國，正在檢討合作關係。圖／路透
華為宣稱包裹遭FedEx轉寄至美國，正在檢討合作關係。圖／路透
分享

黑名單越南
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 16:06

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

中國再傳軍用直升機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-28 13:36

中巡組前副部級專員涉貪3200萬 被判刑12年

2019-05-28 13:35

集體暴力下的集體失憶：一名記者的六四記憶

2019-05-28 11:59

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

鎮壓悲劇的關鍵決策？30年前的今天，六四天安門的不退場聲明

2019-05-27 21:00

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48

外媒用詞暗示「兩個中國」 陸方發言人怒跳腳上起英文課

2019-05-27 17:49

新華社3記者採訪探士兵資訊 德國軍方要查

2019-05-27 17:43

李大維會波頓 陸外交部：反對美台保持官方往來

2019-05-27 17:38

一片尖叫混亂 陸兒童選秀舞台突坍塌1亡14傷

2019-05-27 15:35

修例惹爭議／跟進個案移交港擬設監察員

2019-05-27 14:50

港人反修例 六四遊行人數倍增 中聯辦前燒紙錢

2019-05-27 14:50

雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39

西藏書記會美國大使 稱中共治下西藏取得巨大成就

2019-05-27 10:54

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05

正面交鋒 中美防長下周新加坡會談

2019-05-26 09:50

人民日報批美：以「有罪推定」搞科技霸權

2019-05-26 09:43

六四學運將滿30年 這件事讓王丹崩潰了...

2019-05-26 09:27

台海最大巡航救助船 福建開工

2019-05-26 00:51

郭樹清：投機做空人民幣 必遭巨損

2019-05-26 00:51

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:38

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

2019-05-28 10:00

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48

格鬥狂人徐曉冬得罪太極！被禁搭飛機、住星級賓館

2019-05-27 22:29

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

暖男跟緊緊？男進女廁幫女伴關門共處 嚇壞網友

2019-05-28 13:57

郭樹清警告：投機做空人民幣必然遭受巨大損失

2019-05-27 21:16

中國首座機場 北京南苑機場9月走入歷史

2019-05-28 11:22

陸無人駕駛汽車技術 駛入快車道

2019-05-28 01:49

港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43

高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47

大陸反傾銷 劍指美產苯酚

2019-05-27 23:18

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

華為深圳當後盾 補貼找人才

2019-05-28 01:34

販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27

中日韓一帶一路工商大會 近400人與會

2019-05-28 01:49

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

陸上市公司家數 居世界前茅

2019-05-27 23:18

北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50

洗腎出問題 陸爆C肝院內感染

2019-05-28 00:57

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

梵蒂岡藏中國藝術品 北京故宮將展出

2019-05-27 20:33

大陸捍衛人民幣匯率最速效工具：官員公開喊話

2019-05-27 20:21

蘋果數據中心建設 穩步推進

2019-05-28 01:48

八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

陸三大電信 強打提速降費

2019-05-28 00:47

新疆農業機械博覽會 國產採棉機亮相

2019-05-28 01:49

會見郁慕明 滬台辦主任李文輝：繼續加大對台企幫扶

2019-05-27 19:41

郭樹清再轟空頭 人民幣三價齊揚

2019-05-27 23:18

119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48

青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

中梵簽署協議後 梵蒂岡博物館在北京故宮開展

2019-05-28 15:01

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

郭樹清再轟空頭 人民幣三價齊揚

2019-05-28 11:36

陸4月工業企業利潤減3.7%

2019-05-27 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top