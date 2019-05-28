華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



華為宣稱聯邦快遞公司（FedEx）擅改華為兩個包裹的寄送地址，把原定送往亞洲的包裹轉送美國。華為稱聯邦快遞未經授權即擅自而為，將重新檢視雙方關係。聯邦快遞官方微博28日就華為包裹被轉運致歉，稱沒有任何外部方面要求轉運。

華為24日向路透表示，聯邦快遞把2個日本寄出、目的地為中國的包裹改寄美國，並試圖如法炮製，把另兩個要從越南寄到華為其他亞洲辦公室的包裹改寄美國。第2次並未成功，但兩次改寄都未經批准。

華為提供FedEx的貨件追蹤資料擷圖，稱這4個包裹都只裝了文件「並非技術」。

路透報導指出，並未獲得任何證據顯示此事件與美國政府把華為列入貿易黑名單有關。FedEx發言人Maury Donahue表示，這幾件包裹是「誤轉」，並非受到第三方要求才改變寄送地點。

聯邦快遞在中國的官方微博28日就華為包裹被轉運致歉，聲明表示，「我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1500萬個包裹。我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉」。