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稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49世界日報 編譯黃淑玲、記者林庭瑤／綜合報導

任正非表態 陸抵制蘋果 我第一個反對 彭博
任正非表態 陸抵制蘋果 我第一個反對 彭博
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在華為遭美國封殺之際，華為創辦人兼執行長任正非受訪時仍展現毫不屈服的態度。他坦承，美國的出口管制措施，會縮減華為在電訊設備領域的兩年領先優勢，但華為將加速開發自家晶片或找替代方案，維持在智慧手機和5G領域的優勢。他也說，若中國要抵制蘋果，他第一個反對。

任正非也對華為被控竊取美國企業智財權而取得領先優勢的說法嗤之以鼻，「我們偷美國明天的技術？美國都還沒做出來，我去哪偷？」他也略帶激動地表示，「美國從沒買過華為產品」，「即使未來美國要買，我也未必會賣，沒必要談判」。

任正非24日接受彭博電視專訪說，華為將有能力自己找到解決方案，包括設計自家晶片與作業系統等。

針對外界盛傳北京當局可能對美國企業採取報復行動，例如禁止蘋果產品在中國銷售。任正非表示，他反對針對美國同行實施此類報復。他認為，首先這種情況不會發生，若真有這類行動，「我第一個堅決反對」。他說：「蘋果是我的老師。它是業界的領先者，我作為一個學生，為什麼要反對老師？我絕不會這麼做。」

他在接受央視《面對面》專訪時也說，華為準備打持久戰，沒有準備打短期突擊戰，「持久戰愈打華為愈強大，度過磨合階段，產品切換磨合階段，華為就會更強大」。他說，絕不會和美國人拚刺刀，而是會去擁抱。

任正非也指出，華為旗下的海思晶片現在是挺身而出，華為主要以他們的供應為主體。他說，如果美國恢復供應，海思晶片會繼續少量生產。他不認為現在是華為最危險的時候，反而被美國打壓後公司全體振奮，戰鬥力蒸蒸日上，現在應該是最佳狀態。

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