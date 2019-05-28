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美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

2019-05-28 15:41聯合報 記者許依晨╱即時報導

美中貿易戰下，也造成美中科技陷入冷戰。BBC中文網報導，中國透過美國所稱的「國家壟斷資本主義」或「舉國體制」已經在一些領域取得了領先地位，報導盤點了7項領先世界的中國科技，除華為5G外，還包括貴州的「中國天眼」等。

BBC報導，伴隨美國全面封殺華為，並凖備封殺其他一些中國科技公司的一連串動作，越來越多國際評論人士指出，所謂中美貿易戰已遠超出貿易範疇，而「科技鐵幕」即將落下，「科技冷戰」已經開始。

除彭博新聞社分析，美國對華為的限制將迫使中國進一步在科技上自立，肯定不惜「燒錢」爭取優勢。英國《衛報》也評論，中美的華為之爭顯示美國希望遏制北京用科技獲得地緣政治霸主地位的企圖。

報導稱，過去幾十年，中國已逐漸走出世界血汗工廠的格局，在科技創新領域趕超世界先進國家，中國在政治上一黨專政，迄今似乎並未如外界所估計那樣成為科技創新的障礙，相反在某些情況下甚至為敏感技術的普及運用掃清了障礙。

報導稱，中國的科技發展與成為奧運金牌大國有異曲同工之處，歸功於中共高層一直要求的科技發展「舉國體制」。中國從1950年代喊出「超英趕美」口號，到2008年金融危機後的「產業升級」，再到2015年的「中國製造2025」戰略，包括美國在內的先進西方國家一直就是中國努力超越的目標。

至於中國的科技實力究竟如何，外界或許很難簡單評判，但是最近幾年中國宣布的一些科技消息轟動世界，卻能說明中國在科技領域與西方競爭的勢頭。報導盤點7項領先世界的中國科技。

ㄧ，華為5G：華為，是世界上最大的通訊設備生產商，第二大手機生產商，還是通訊5G技術的全世界領軍公司。華為在5G技術方面，掌握了最多的專利。

二，超級計算機：中國超級計算機「天河二號」和「神威·太湖之光」連續5年占據全球超級計算機500強榜榜首。中國新一代百億億次超級計算機「天河三號」有望在2020研製成功。

三，基因編輯嬰兒：2018年11月26日，南方科技大學副教授賀建奎宣布一對名為露露和娜娜的基因編輯嬰兒在中國健康誕生，由於這對雙胞胎的一個基因經過修改，出生後即能天然抵抗艾滋病病毒HIV，消息迅速激起軒然大波，震動了世界。但同時也顯示中國科學家在科技進步可能突破倫理、道德、人權底線的問題上，比西方科學家多了些灰色地帶卻少了很多法律和倫理道德的約束。

四，人工智能AI：雖然中國在人工智能的基礎研究、芯片、人才方面的多項關鍵指標與美國還有差距，但是中國在人工智能的運用方面卻走在世界的最前列。最能說明問題的是人臉識別技術，但中國利用人臉識別技術加強對新疆維吾爾族少數民族的控制，飽受西方世界批評。

五，世界最大口徑射電望遠鏡：2016年9月位於貴州黔南州平塘縣大窩凼的世界最大單口徑射電望遠鏡——500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）投入使用。FAST口徑達500米，而目前世界最大的美國Arecibo射電望遠鏡口徑是300米。

六，「墨子號」量子科學實驗衛星：2016年8月中國成功發射全球首顆量子科學試驗衛星「墨子號」，這顆衛星將用於試驗徹底杜絶間諜竊聽、破解的保密通信技術。

七，月球背面登陸：2019年1月3日中國「嫦娥四號」探測器成功在月球馮·卡門環形山著陸，這是人類探測器首次造訪月球背面。

報導總結，儘管中國在科技發展方面有自身的強項和一些領先領域，但是也有很多在核心技術上的巨大差距和先天不足。如果美國當真發動全面科技冷戰，從各個領域與中國脫鉤，而中國也決定繼續維持封閉式國家主導舉國體制抗衡，這場競爭儼然成為兩種制度和兩種理念的世紀大角力。勝負輸贏不僅將決定中國和美國的命運，也將決定21世紀世界的走向。

中國大陸在貴州建造世界最大射電望遠鏡「中國天眼」。圖擷自搜狐
中國大陸在貴州建造世界最大射電望遠鏡「中國天眼」。圖擷自搜狐
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