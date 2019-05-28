「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



鑑於網遊「王者榮耀」海外版本「傳說對決」在歐洲和北美市場表現不如預期，騰訊據報正調整海外戰略，更注重當地需求，並轉向建立夥伴關係。

路透報導，騰訊2017年夏季推出手機遊戲「傳說對決」，首次大舉進軍海外市場，該公司高層們當時認為他們穩操勝券。不過，開發和營銷方面的失誤，再加上與美國子公司Riot Games關係欠佳，使「傳說對決」在歐洲和北美市場遭遇挫折。

報導引述來自騰訊消息人士表示，騰訊幾乎已完全取消關於「傳說對決」最初計劃，並解散該遊戲在歐洲和美國的營銷團隊，讓「傳說對決」在那些市場自生自滅。而目前「傳說對決」在歐洲和北美分別只有10萬和15萬日活躍用戶。

消息人士指出，騰訊在中國的遊戲運營部門與Riot長期關係緊張，因Riot員工認為「傳說對決」根本就是Riot大作「英雄聯盟」的山寨版。據悉，由於Riot對自己的品牌受到侵害大為不滿，向騰訊高管表示抗議，最後導致「傳說對決」的遊戲營銷暫停了兩個月。

至於其他導致「傳說對決」遇上挫折的錯誤則是更根本性的。消息人士說，一大錯誤就是用歐洲神話和類似蝙蝠俠、超人等西方漫畫人物，來取代「王者榮耀」中靈感來自中國神話的英雄角色。