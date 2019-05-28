李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港四大地產商之一的恒基地產創辦人李兆基因年事已高，28日正式退任集團主席兼總經理職務。李兆基的兩名兒子李家傑和李家誠同日接棒，出任集團聯席主席兼總經理。

香港中通社報導，人稱「四叔」的李兆基是繼長江系李嘉誠退休後，又一以地產業務發家的香港富豪引退。至此，「香港四大家族」，即李兆基家族、李嘉誠家族、郭得勝家族及鄭裕彤家族，均已完成換代，標誌「四大家族」的創始人時代正式落幕。

年屆91歲的李兆基28日在長子李家傑和次子李家誠的陪同下會見傳媒。當被問及接任安排時，李家傑表示，我們兩兄弟已經分工多年，全公司的架構已經習慣運作，並無新的部署。李兆基多年前曾經公開表示，李家傑未來主管大陸業務，李家誠負責香港業務。

當被問到李兆基有無傳授任何心得時，李家誠表示，父親教給自己和哥哥的其中一件事是做生意要「四兩撥千斤」，而無論做生意還是做慈善都一樣，要用以小搏大的方式去做。

在約10分鐘的記者會之後，李兆基在李家傑和李家誠的攙扶下緩慢離開，期間不時向追拍他的傳媒揮手致意。

李兆基在記者會未有發言及回覆提問，不過他在集團當天發給傳媒及股東的紀念冊中表示，集團業務穩健，兩位接任的聯席主席，既已獨當一面，兼且合作無間，深信他們必能帶領集團承先啟後，續創高峰。

根據恒地公告，李兆基將留任執行董事，繼續為集團服務。

李兆基的退任安排早已有跡象，今年3月，恒地曾發公告稱李兆基考慮退休。在更早的2011年，李兆基已辭任旗下30多家附屬公司的主席，2014年辭任美麗華主席。

李兆基創辦的公司業務涵蓋房地產、能源、交通及酒店等。資料顯示，由他控制的多間上市公司，包括恒地、中華煤氣、港華燃氣、香港小輪、美麗華、恒基發展和陽光房地產，目前總市值超過5500億港元（合新台幣2.2兆元）。