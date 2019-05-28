中巡組前副部級專員涉貪3200萬 被判刑12年

2019-05-28 13:35 世界日報 北京28日電



中央巡視組原副部級巡視專員內鬼，獲刑12年 (取材自新京報) 分享 facebook

中央巡視組前副部級巡視專員張化為在擔任中央紀委等職務期間，涉嫌為相關單位和個人在企業經營、房產銷售、案件調查、職務提拔等事項上提供幫助，直接或透過特定關係人收受他人給予的字畫、金條、玉石、珠寶首飾等財物，共計3284.93萬餘元人民幣(約475萬美元)一案，北京市第二中級人民法院27日依受賄罪判處張化為期徒刑12年，並處罰金200萬元；扣押在案的受賄所得予以沒收，上繳國庫。

新京報微信公眾號「政事兒」報導，張化為歸案後如實供述罪行，主動交代辦案機關未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓物已全部追繳，依法可以從輕處罰。張化為當庭表示服判，不上訴。

據報導，通報顯示，張化為嚴重違反政治紀律和政治規矩、組織紀律，長期利用巡視權違規干預插手被巡視單位相關工作，對抗組織審查；違規接受可能影響公正執行公務的宴請，收受他人出資購買的汽車。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪，性質惡劣、情節嚴重。

報導指出，張化為曾任中央紀委第五室主任、中央組織部第一企業金融巡視組副組長、中央巡視組前副部級巡視專員。中央巡視制度於2003年啟動後，張化為曾擔任巡視組副組長，巡視江蘇。18大後，張化為參與了不下六輪巡視，也曾參與湛江特大走私案、成克杰案的偵辦。

據報導，2012年11月19日全體黨員幹部大會，張化為當時的職務即為現職─副部級巡視專員。2017年4月，張化為被查。同年8月，張化為被「雙開」。