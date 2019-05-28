中國再傳軍用直升機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-28 13:36 世界日報 北京28日電



再傳軍用直升機墜毀 機上6人全數罹難 (取材自微博) 分享 facebook

多維新聞報導，西藏軍區陸航旅一架直升機墜毀，造成六名軍人全部死亡。另，中部戰區一名上校雷軍潮也於兩周前執行任務時犧牲。

報導稱，一張「921721機組烈士永垂不朽」照片在中國網路流傳，引發關注。其中出現六名軍人的遺像。根據軍改後的軍機編號規則，「921721」編號表明，該機是一架隸屬於西藏軍區的陸航旅的米17系列運輸直升機。

巧合的是，山東大眾網25日報導指，一名叫房浩的軍人在13日執行飛行任務時，途經漢中秦嶺時不幸壯烈犧牲。房浩生前是一名西藏軍區的軍人，曾在新疆軍區陸航旅服役，由一名陸航機務轉為陸航無線電技師。因此，「921721」機組駕駛的米17系列直升機應是在13日在秦嶺上空墜毀的，導致包括房浩在內的六人全部死亡。

最新消息稱，「921721」機組墜毀死亡的六名軍人分為陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬、張星星。西藏軍區在本輪軍改後增設陸航旅部隊，屬一支新的部隊，裝備也多從其他部隊轉隸，包括俄製米171運輸直升機。最新資料指，中國正在開發中的直20中型通用直升機已裝備西藏軍區陸航部隊，將有效提升解放軍的高原快反能力。

解放軍最近頻出三軍死傷意外，3月12日，兩名海軍殲轟7A飛行員因戰機墜毀而身亡；5月17日，一名叫查顯偉的特級飛行員在駕駛陸軍直10武裝直升機時因突發意外而死亡；5月19日，空軍殲轟7A墜毀，兩名飛行員受傷。

27日「第一新聞」再公布一起新的死亡意外，5月13日，中部戰區的雷軍潮上校執行一項飛行任務途中不幸犧牲，他曾在512汶川抗震救災等任務中獲得多次功獎。26日在雷軍潮陝西省大荔縣家鄉舉行追悼會。

多維新聞報導稱，解放軍近來事故多發，無外乎三種情況，即裝備老化、人員經驗不足、訓練強度增大。